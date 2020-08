Release-Kandidat: Update bringt DVB-C Streaming für FritzBox Cable

Beim Berliner Internet-Spezialisten AVM könnte es nun soweit sein, dass die ersten FritzBox-Kabel-Router das neue Feature-Update auf FritzOS 7.20 erhalten. Die jüngste Labor-Version sieht vielversprechend aus, doch es gibt noch kein offizielles "Go".

Diese neuen Funktionen kommen

Änderungen Version 07.19-8100x Internet: Verbesserung - Stabilität von Verbindungen zu bestimmten Gegenstellen im Internet verbessert

FritzBoxen und FritzRepeater für FritzBox 7.20

FritzBox 7490

FritzBox 7580

FritzBox 6890 LTE

FritzBox 6660 Cable, 6591 Cable

FritzBox 6590 Cable, 6490 Cable

FritzRepeater 3000, 600, 1750E

Für folgende Geräte steht die finale Version bereits zur Verfügung:

FritzBox 7590, 7530

FritzRepeater 2400, 1200

FritzPowerline 1260E

Gleich für zwei beliebte Kabelrouter hat AVM noch einmal ein experimentelles Labor-Update herausgegeben: Die FritzBox 6660 Cable und die 6591 Cable bekommen nun die neuen Vorabversionen 07.19-81008 beziehungsweise 07.19-81001. Beide Modelle sind schon länger mit in dem Betatest und haben schon einige "Runden gedreht". Nun gibt es laut den Release-Notes nur noch einige wenige Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Entsprechend kurz fällt nun auch die Liste der Änderungen aus.Dafür scheint es nun aber so, als ob es sich bei diesen neuen Updates um die sogenannten Release-Kandidaten für die beiden Modelle handeln könnte. Die wenig Änderungen machen Hoffnung, dass nun die fertige Version in Kürze an alle Nutzer verteilt werden kann. Zu den Neuer­ungen von FritzOS 7.20 gehört der Support für WPA3, das erweiterte Mesh-Steering für mobile Geräte sowie die Unterstützung von "DNS over TLS" zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen. Die Kabel-Router bekommen zudem noch Unterstützung für DVB-C Streaming.Über die ganzen Neuerungen haben wir schon ausführlich berichtet . Einen gesonderten Beitrag haben wird zudem über das DVB-C Streaming veröffentlicht Tipps für die Beta-Tests hat AVM auf einer Sonderseite zusammengetragen . Dort findet man auch alle Informationen, wie man die Updates installiert. Wir haben alle Router und Repeater-Modelle zusammengestellt, für die AVM derzeit das Update auf FritzOS 7.20 vorbereitet. Diese AVM-Geräte sind derzeit noch im Beta-Test für die neue Version: