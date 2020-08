Amazon Music: Streaming in HD-Qualität jetzt 90 Tage gratis testen

Mit Amazon Music HD bietet der Online-Händler einen Musik-Streaming-Dienst an, der Songs in hoher Ultra-HD-Qualität mit bis zu 24-Bit und 192 kHz verlustfrei wiedergibt. Neukunden können die Premium-Klang­qualität ab sofort 90 Tage kostenlos testen.

Amazon Music HD ist seit bald einem Jahr in Deutschland verfügbar. Der Konzern verspricht dabei ein besseres Musik­er­leb­nis dank der für das Streaming höchstmöglich verfügbaren Klangqualität. Amazon bietet nach eigenen Angaben den Zugang zu mehr als 50 Millionen Songs in High-De­fi­ni­tion Audio (HD) und Millionen von Songs in Ultra-HD zum Streamen.Die höhere Qualität hat natürlich ihren Preis: Amazon verlangt dafür nun fünf Euro zusätzlich zum normalen "Music Unlimited" Abonnement-Preis. So werden monatlich insgesamt 14,99 Euro für alle Kunden fällig, die noch kein Amazon Prime-Mitglied sind. Prime-Mitglieder hin­ge­gen zahlen nur 12,99 Euro im Monat. Wer Amazon Music HD ausprobieren möch­te, kann das jetzt wieder für 90 Tage gratis tun. Für Kunden, die bereits Music Unlimited nutzen, gibt es die Möglichkeit drei Monate zum Aufpreis von nur 5 Euro zu testen. Die normalen Kosten ab 7,99 Euro mit Prime fallen weiterhin an.Das Angebot, Songs in HD und Ultra HD und die dadurch verbesserte Klangqualität erst ein­mal kostenlos zu erleben, gilt nur für eine begrenzte Zeit, nämlich. Interessierte sollten also schnell sein, um den Unterschied selbst auszuprobieren.Premium-Klang ohne Qualitätsverluste bedeutet: Mehr als 50 Millionen HD-Songs mit einer Bittiefe von 16 Bit und einer Samplerate von 44,1 kHz ("CD-Qualität"). Hinzu kommen Mil­lio­nen weiterer Tracks in Ultra HD (besser als "CD-Qualität") mit einer Bittiefe von 24 Bit und einer Samplerate von bis zu 192 kHz. Amazon empfiehlt dazu auf einer Übersichtsseite ent­spre­chen­de Geräte, die den HD-Sound unterstützen.