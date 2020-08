Illegal abgegriffene biometrische Daten: Instagram vor Milliardenklage

Facebook ist bekannt dafür, es mit dem Datenschutz nicht allzu genau zu nehmen, das jedenfalls werfen Kritiker das dem sozialen Netzwerk immer wieder vor. Aktuell gerät Instagram ins Visier einer Klage und die Vorwürfe der angeblichen Privatsphäre-Verstöße wiegen schwer.

Daten von 100 Millionen Nutzern

LaptopMag

Für Facebook sind Klagen im Zusammenhang mit Datenschutz nichts Neues, die neueste, die dem Unternehmen von Mark Zuckerberg ins Haus steht, könnte aber besonders schmerzhaft sein - vor allem finanziell.Denn wie das Wirtschaftsportal Bloomberg berichtet, wurde in Kalifornien Anfang dieser Woche eine Klage eingereicht. Darin wird der Facebook-Tochter Instagram vorgeworfen, die biometrischen Daten von 100 Millionen Instagram-Nutzern gesammelt, gespeichert sowie davon profitiert zu haben und alles ohne deren Wissen oder Einverständnis.Facebook bezeichnete Klage und Vorwürfe als "haltlos", weil Instagram keine Gesichtserkennungstechnologie einsetze, so Sprecherin Stephanie Otway gegenüber Bloomberg. In der Klage wird behauptet, dass Instagram das sehr wohl mache und "Gesichts-Templates" erschaffe, die in der Facebook-Datenbank gespeichert werden."Sobald Facebook die geschützten biometrischen Daten seiner Instagram-Benutzer erfasst, nutzt es sie, um seine Gesichtserkennungsfähigkeiten für alle seine Produkte, einschließlich der Facebook-Anwendung, zu verbessern und diese Informationen an verschiedene Dritte weiterzugeben", so die Klage.Die Klägerin, eine aus Illinois stammende Frau namens Kelly Whalen, beruft sich auf die Gesetzgebung ihres Heimatstaates, der bei der unerlaubten Sammlung biometrischer Daten eine Strafe von 1000 bis 5000 Dollar vorsieht - pro Verstoß wohlgemerkt. Ob und wie die Klägerin die Datensammlung beweisen kann, ist nicht bekannt. Allerdings hat Facebook erst vor kurzem eine ganz ähnliche Klage außergerichtlich beigelegt und sich das 650 Millionen Dollar kosten lassen, wie Reuters berichtet.