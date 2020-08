Songtexte geklaut, aber egal: Genius scheitert mit Klage gegen Google

Im Vorjahr warf der Liedtexte-Anbieter Genius Google vor, dass der Such­maschinenriese Lyrics bei Genius abgreift. Man konnte das auch clevere Art und Weise auch beweisen, scheiterte nun aber dennoch mit einer Klage. Grund: Genius besitzt nicht die eigentlichen Lyrics-Rechte.

Genius kann eigentlich nicht klagen

Wer wissen will, was in einem bestimmten Song eigentlich gesungen wird, der googelt das in der Regel. Und die Suchmaschine lieferte die Texte auch gleich direkt, auf eine Quelle verzichtete der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View zunächst, erst später wurde die Art der Anzeige mit einem Quellenlink versehen.Das hängt auch mit Genius zusammen: Denn der Texte-Anbieter lockte Google vor rund einem Jahr in die Falle und zwar indem man seine Texte mit versteckten "Wasserzeichen" versah, das letztlich per Morsecode Google mitteilte, dass man die Suchmaschine auf frischer Tat ertappt hat.Genius klagt daraufhin Google, doch diese Klage wurde nun von einer US-amerikanischen Bundesrichterin im Eastern District of New York abgewiesen, berichtet The Hollywood Reporter (via TechCrunch ). Dabei stellte das Gericht zwar durchaus fest, dass Google hier die Songtexte abgegriffen hat, allerdings spiele das keine Rolle, da auch Genius nicht die eigentlichen Rechte an diesen Lyrics besitzt.Es sei zwar richtig, dass Genius-Nutzer die Abschriften der Songtexte verfassen. Die Rechte an diesen Werken sind und bleiben aber bei den Künstlern, die sie geschrieben haben, so Richterin Margo Brodie. Dabei spielen Lizenzen, die Genius besitze, sowie Anmerkungen, die man durchführt, in diesem Fall keine Rolle.Vereinfacht bzw. verkürzt erklärt: Genius besitzt die Texte nicht, kann also auch nicht klagen. Das bedeutet, dass Google durchaus verklagt werden könnte, aber eben nicht von Genius, sondern den Künstlern bzw. Song-Autoren - was aber aktuell nicht der Fall ist.