Nach drei Jahren kehrt Google Maps auf die Apple Watch zurück

Die Smartwatch des Konzerns aus Cupertino ist und bleibt das mit Ab­stand beliebteste Gerät in dieser Hardware-Kategorie, für App-Anbieter ist die Apple Watch entsprechend wichtig. Google hat nun seine vor rund drei Jahren entfernte Maps-App erneut dafür freigegeben.

Optimiert für Apple Watch

Günstige Angebote für die beste Smartwatch

2017 hat der Suchmaschinenriese aus Mountain View die Google Maps-Version für die Apple Watch zurückgezogen. Begründet wurde das Aus damals nicht näher, Google teilte damals lediglich mit, dass die Anwendung in Zukunft zurückbringen möchte bzw. wird. Experten haben damals spekuliert, dass manche Apps besser und manche schlechter für Smart­watches geeignet seien. Das sicherlich ein nachvollziehbare Argument: Gesundheits- und Fitness-Anwendungen ergeben einen Sinn, andere Apps hingegen sind einfach nicht be­son­ders gut für derart kleine Bildschirme geeignet.Google hat nun aber in einem Blogbeitrag die Rückkehr seiner Maps-App für WatchOS bekannt gegeben (via 9to5Google ). Die Kalifornier schreiben, dass man dadurch leichter "im Auto, auf dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß" navigieren könne.Die Google Maps-App wurde natürlich für die Nutzung auf einem so kleinen Bildschirm speziell zugeschnitten. Das bedeutet, dass man sich nicht die übliche Karten-Darstellung erwarten sollte. Im Mittelpunkt der App steht die Schritt-für-Schritt- bzw. Turn-by-Turn-Navigation. Man erfährt dabei nicht nur, wann man abbiegen soll, sondern auch geschätzte Ankunftszeiten.Für die Nutzung der Smartwatch-App empfiehlt sich eine enge Anbindung an die Smart­phone-Ausgabe von Google Maps . Denn dort kann und soll man Verknüpfungen und ge­spei­cherte Orte vorgeben. Laut Google ist es auch besonders einfach, eine Navigation auf dem iPhone zu starten und diese dann nahtlos auf der Apple Watch fortzusetzen. Die neue Google Maps-App ist nicht sofort verfügbar, sie soll in den "kommenden Wochen" weltweit starten.