MacOS Big Sur, iPadOS und iOS 14: Apple liefert neue Public Betas aus

Apple hat in der vergangenen Nacht die erste Public Beta von MacOS Big Sur veröffentlicht. Darüber hinaus können alle interessierten Nutzer die inzwischen vierte öffentliche Vorschauversion von iOS 14 respektive iPadOS 14 auf iPhones und iPads herunterladen.

MacOS 11 Big Sur Public Beta 1

iOS 14 und iPadOS 14 Public Beta 4

Public Beta von WatchOS 7 noch immer nicht verfügbar

Neues über das Mac-Betriebssystem von Apple

Die erste Vorschauversion der neuesten Ausgabe des Mac-Betriebssystems, MacOS 11 Big Sur, ist für alle Teilnehmer an Apples Beta Software-Programm erhältlich. Nutzer, die sich dafür bislang noch nicht angemeldet haben, jedoch Interesse zeigen, sollten der offiziellen Webseite einen Besuch abstatten. Beim kalifornischen Technologieriesen registrierte Ent­wick­ler können Big Sur bereits seit Juni dieses Jahres testen. Ebenfalls neu erschienen sind ver­gan­ge­ne Nacht die jeweils vierte Public Beta von iOS 14 und iPadOS 14.Apple hatte MacOS Big Sur zusammen mit iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 und WatchOS 7 auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2020 am 22. Juni offiziell enthüllt. Das neue MacOS war­tet mit einem visuellen Redesign der Benutzeroberfläche auf, welches das Desktop-Be­triebs­sys­tem in Sachen "Look and Feel" noch näher an iOS beziehungsweise iPadOS her­an­rück­en lässt. Unter der Haube ist die wichtigste Neuerung die Unterstützung für Apples eigene ARM-basierte A-Serie-Prozessoren, die gegen Ende dieses Jahres erstmals in Macs zum Einsatz kommen sollen.Die erste Public Beta von Big Sur basiert im Wesentlichen auf der vierten Entwickler-Beta, die von Apple am Mittwoch dieser Woche be­reit­ge­stellt worden ist. Anwender können da­rin eine neue Ausgabe des Browsers Safari aus­pro­bie­ren, die nun erstmals auch die Wie­der­ga­be von 4K-Videos auf Youtube erlaubt. Eine wei­te­re interessante Änderung stellt die Nach­rich­ten-App dar. Diese bietet nun dieselben Funktionen wie das entsprechende Programm unter iOS und iPadOS.Die vierte öffentliche Vorschauversion von iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 basiert auf der jeweils vierten Entwickler-Beta der Betriebssysteme. Die Anpassungen, die Apple dabei durch­ge­führt hat, betreffen überwiegend die Systemstabilität und das Ausmerzen von klei­ne­ren Fehlern. Davon abgesehen tüfteln die Entwickler des Konzerns weiter an der Wid­get-Im­ple­men­tie­rung auf iPhones und iPads . So gibt es jetzt ein neues Widget für die TV-App und das zuvor vorübergehend entfernte Wetter-Widget ist zurück.Außerdem unter iOS 14 neu hinzugekommen ist die Unterstützung für die Covid19-Warn-Funktion. Somit arbeitet hier­zu­lan­de die Corona-Warn-App der Bundesregierung erstmals mit dem neuen Mobil-Be­triebs­sys­tem von Apple zusammen. In den iOS 14-Einstellungen findet sich entsprechend nun auch ein Bereich für die Begegnungsmitteilungen.Apple hatte im Juni angekündigt, in diesem Jahr erstmals auch von watchOS 7 eine Public Beta bereitzustellen. Von dieser fehlt bislang aber noch jede Spur. Eine vierte Public Beta von tvOS 14 dürfte andererseits in Kürze den drei genannten OS-Betas nachfolgen.Abschließend noch der Hinweis: Wie immer bei derartigen OS-Betas ist auch hier Vorsicht geboten, da enthaltene Bugs zu ernsthaften Problemen führen könnten. Dieses Risiko trägt jeder Nutzer selbst.