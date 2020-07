Tablet-Vergleich: Microsoft Surface Go 2 vs. Apple iPad 7 und iPad Pro

Bessere Performance auf den iPads

Windows 10 vs. Ipad OS

Microsoft Surface Go 2 Apple iPad Pro Apple iPad 7 Display 10,5 Zoll, 1920 x 1080 Pixel 11 Zoll, 2388 x 1668 Pixel 10.2 Zoll, 2160 x 1620 Pixel CPU Intel Pentium Gold 4425Y / Core m3 Apple A12X Bionic Apple A10 Fusion Arbeitsspeicher 4 oder 8 Gigabyte 6 Gigabyte 3 Gigabyte Speicher 64 Gigabyte eMMC oder 128 GB SSD 64 Gigabyte bis 1 Terabyte 32 bis 128 Gigabyte Hauptkamera 8 Megapixel 12 Megapixel 8 Megapixel Frontkamera 5 Megapixel 7 Megapixel 1,2 Megapixel Konnektivität WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, LTE Advanced WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE optional WLAN 802.11 ac Bluetooth 4.2, LTE optional Maße 245 x 175 x 8,3 Millimeter 247,6 x 178,5 x 5,9 Millimeter 240 x 169,5 x 7,5 Millimeter Gewicht 544 Gramm 468 Gramm 483 Gramm Farben Platin Silber, Space Grau Silber, Spacegrau, Gold Software Windows 10 iPadOS iPadOS

Microsoft macht mit dem Surface Go 2 je nach Ausstattung dem Apple iPad 7 oder dem Apple iPad Pro Konkurrenz. Natürlich unterscheiden sich alle drei Geräte recht deutlich voneinander und so ist nicht jedes Gerät für jeden Verwendungszweck optimal geeignet. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat daher alle drei Tablets miteinander verglichen und zeigt, welches etwa für das Bearbeiten von Videos, Office-Anwendungen oder auch Spiele am besten geeignet ist.Das Microsoft Surface Go 2 ist wahlweise mit einem Intel 4425Y oder einem Core M3, 4 oder 8 GB RAM sowie 64 GB eMMC oder 128 GB SSD erhältlich. Im iPad 7 stecken ein Apple A10 Fusion, 3 GB RAM und 32 bis 128 GB Speicher. Beim iPad Pro werden ein Apple A12Z, 6 GB RAM und zwischen 128 GB und 1 TB Speicherplatz geboten.Im Benchmark Geekbench 5 schneidet das Surface Go 2 mit Intel 4425Y klar am schwächsten ab. Das iPad Pro belegt im Vergleich den ersten Platz. Beim 4K-Rendering-Test arbeiten beide Apple-Tablets deutlich schneller und auch in vielen Spielen ist die Performance klar besser. Dennoch ist das Surface Go 2 für die meisten alltäglichen Aufgaben schnell genug.Deutliche Unterschiede gibt es beim Betriebssystem, denn während das Surface Go 2 auf Windows 10 setzt, ist auf den beiden iPads das aktuelle iPad OS installiert. Letzteres ist deutlich besser für die direkte Verwendung als Tablet und Eingaben mit dem Touchscreen optimiert, während Windows 10 die Nutzung traditioneller Desktop-Anwendungen ermöglicht.Beim Blick auf die Display-Größen unterscheiden sich alle drei Tablets nur geringfügig, allerdings ist der Bildschirm des Surface Go 2 ein wenig dunkler als die iPad-Displays. Das Schreiben oder Zeichnen mit einem druckempfindlichen Eingabestift ist auf allen Geräten möglich, allerdings bietet der Surface Pen von Microsoft eher ein Gefühl, welches an das Schreiben auf Papier erinnert. Die Apple-Stifte bewegen sich etwas rutschiger auf dem Display.