Jailbreak vs. Jailbreak: iOS 13-Hacker bekämpfen sich gegenseitig

Apple sind Jailbreaks alles andere als recht, viel kann aber selbst der mächtige Konzern aus Cupertino dagegen nicht unternehmen. Doch mittlerweile ist die Konkurrenz im iOS-Bereich so groß, dass sich die Jailbreaker untereinander bekämpfen, u. a. auch juristisch.

Code gestohlen und abgekupfert?

Als Jailbreak bezeichnet man das nicht-autorisierte Entfernen von Nutzungsbeschränkungen bei technischen Geräten. Der Begriff ist an sich nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden, in der Regel wird aber das Aushebeln von iOS-Sperrmaßnahmen bezeichnet. Apple ist darüber nicht erfreut, rechtlich sind dem Unternehmen aber in so mancher Hinsicht die Hände gebunden. So ist Jailbreaking vom Digital Millennium Copyright Act (DMCA) offiziell ausgenommen, das bedeutet im Wesentlichen, dass Nutzer beim Einsatz solcher Software keine Urheberrechte verletzen.Was aber passiert, wenn ein Programmierer dem anderen vorwirft, den Jailbreak-Code geklaut bzw. abgekupfert zu haben? Genau damit musste sich nämlich der Macher des Chimera13-iOS-Jailbreaks namens CoolStar im vergangenen Monat auseinandersetzen. Denn Chimera13 flog Anfang Juli von der Entwickler-Plattform GitHub, und zwar nachdem CoolStar und seiner Software ein DMCA-Verstoß vorgeworfen wurde, wie TorrentFreak berichtet.Der Takedown kam aber nicht von Apple, sondern von einem konkurrierenden Jailbreak-Team namens Unc0ver. Der Vorwurf: CoolStar habe eine private Unc0ver-Repository gestohlen und in Form eines eigenen Jailbreaks geleakt.CoolStar bestritt die Vorwürfe vehement und warf dem Konkurrenten vor, bewusst eine falsche DMCA-Beschwerde eingereicht zu haben. Mehr als das: Unc0ver soll sich auch des Eidbruchs schuldig gemacht haben, da die Urheberrechtsansprüche falsch gewesen seien.Laut CoolStar basiere der Code auf öffentlichen Techniken und sei auch selbst in Swift ge­schrie­ben worden. Mit "time_waste" gebe es zwar Drittanbieter-Code in Chimera13, doch dieser Exploit steht unter Open-Source-Lizenz (GPL). Der Einspruch war auch erfolgreich, da Chimera13 vor kurzem von GitHub wiederhergestellt wurde.