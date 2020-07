Google One: Android-Backups jetzt auch gratis - iOS-App kommt

Google macht es nun auch möglich, automatische Backups von Android-Smartphones auf dem Google One-Speicher zu sichern, wenn man keine bezahlte Abo-Option nutzt. Außerdem sollen auch iOS-User den Google-Speicher entsprechend verwenden können.

iOS-App kommt auch

Google hatte seinen Cloud-Speicher bereits vor einiger Zeit auf die neue Marke Google One umgestellt. Wer hier eine kostenpflichtige Option mit aufgestocktem Speicherplatz wählte, konnte auch Backups diverser Daten vom Android-Smartphone durchführen. Das war lediglich bei der Gratis-Variante mit 15 Gigabyte Kapazität nicht vorgesehen. Google ändert dies nun aber, wie das Unternehmen mitteilte In der Google One-App können jetzt also auch Nutzer, die keine Monatsgebühr bezahlen wollen, zu sichernde Daten auswählen. Es ist hier auch unbedingt notwendig, sich etwas mit den zu sichernden Daten auseinanderzusetzen, da die 15 Gigabyte schnell voll sind, wenn man beispielsweise das gesamte Foto- und Video-Archiv sichern will. Die Anfertigung der Backups erfolgt dann jeweils automatisch im Hintergrund.Darüber hinaus wird es in Kürze auch eine iOS-App geben, über die Daten von iPhones und iPads auf den Cloud-Speicher Googles geschoben werden können. Richtige automatisierte Backups, wie sie Apple in seinen eigenen CloudDiensten anbietet, kann es hier allerdings nicht geben. Zumindest lassen sich aber wichtige Daten sichern, die man lieber auch auf dem Google-Account vorhalten will.Darüber hinaus wird in den Apps jeweils auch eine Funktion zum Aufräumen angeboten. Über diese sollen Nutzer sich schnell einen Überblick darüber verschaffen können, was den Speicherplatz auf Google One schrumpfen lässt. Man bekommt hier dann die Möglichkeit geboten, nicht mehr benötigte Daten von Drive, Gmail oder Photos direkt zu löschen und Platz freizumachen. Vor allem in den Varianten mit wenig Kapazität sollte das für erhebliche Entspannung sorgen.