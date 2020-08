OnePlus: Finale Version HydrogenOS 11 wird Mitte Oktober ausgeliefert

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus hat heute angekündigt, wann die neueste Version von HydrogenOS für die eigenen Geräte aus­ge­lie­fert wird. Das Betriebssystem soll ab Mitte Oktober auf dem OnePlus 8 zu finden sein. Schon jetzt steht ein Preview-Build zur Verfügung.

Developer-Preview ab heute verfügbar

OnePlus

Bei HydrogenOS handelt es sich um die chinesische Version des hierzulande hauptsächlich unter dem Namen OxygenOS bekannten Smartphone-Betriebssystems von OnePlus. Die kom­men­de Version der Software wird auf Android 11 basieren und nicht nur für die nächsten Flaggschiff-Modelle, sondern auch für ältere Geräte bereitgestellt. Die finale Version von HydrogenOS 11 soll Mitte Oktober für das OnePlus 8 (Pro) veröffentlicht werden.Besitzer des OnePlus 6 (Pro), 6T (Pro), 7 (Pro) und 7T (Pro) haben ab Mitte Dezember die Möglichkeit, das entsprechende Update zu installieren. Das hat OnePlus im Rahmen eines Livestreams angekündigt. Obwohl die Termine für OxygenOS bislang noch nicht offiziell bestätigt wurden, dürfte die internationale Variante in ähnlichen Zeiträumen erscheinen.Natürlich werden vor dem Release der finalen Version auch Preview-Builds von HydrogenOS angeboten. Die erste Developer-Vorschau steht ab heute zum Download bereit. Damit haben Entwickler die Möglichkeit, ihre Apps im Voraus an die kommende Firmware anzupassen. In den nächsten Wochen soll außerdem eine öf­fent­li­che Beta starten. Damit haben dann auch Nut­zer die Chance, die in HydrogenOS 11 ent­hal­te­nen Neuerungen zu testen. Ein genaues Datum für den Beta-Start hat OnePlus nicht genannt.Zu den in HydrogenOS 11 eingebauten Neuerungen zählen ein erweiterter, systemweiter Dun­kel­mo­dus sowie ein überarbeiteter Einhandmodus. Zudem wurden Verbesserungen am Al­ways-On-Display und der Wetteranimation vorgenommen. Mit dem Zen Mode 2.0 sollen die Nut­zer dazu bewegt werden, das Smartphone weniger zu nutzen. Darüber hinaus soll Hy­dro­gen­OS 11 unter der Haube überarbeitet worden sein und neue Sicherheits-Features bieten.