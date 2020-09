OnePlus Clover: Benchmark-Ergebnis zum Einsteiger-Modell aufgetaucht

Der Smartphone-Hersteller OnePlus arbeitet an einem neuen Einsteiger-Smartphone, das unter dem Codenamen "Clover" entwickelt wird. Ein durchgesickertes Benchmark-Ergebnis deutet darauf hin, dass das Gerät mit einem Snapdragon 640 und vier Gigabyte RAM ausgestattet ist.

6,2 Zoll Display mit 720p-Auflösung

OnePlus

Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass OnePlus an einem neuen 200-Dollar-Smartphone arbeitet. Wie Mysmartprice berichtet, werden diese Informationen von einem bei der Benchmark-Software Geekbench gelisteten Ergebnis noch einmal bekräftigt. Dem Gerät ist die Modellnummer "BE2012" zugeordnet. Das Smartphone wird von einem Snap­dra­gon 640, der von vier Gigabyte RAM unterstützt wird, angetrieben. Im Single-Core-Test konnte das Gerät 245 Punkte erreichen. Im Multi-Core-Test wurden 1174 Punkte erzielt.Aktuellen Gerüchten zufolge verfügt das One­Plus Clover über ein 6,2 Zoll großes Display, das in HD+ auflöst. Neben einem Fin­ger­ab­druck-Scanner ist auch eine Kopfhörer-Buchse mit an Bord. Die Hauptkamera besteht aus drei Sensoren, die jeweils mit 13 und zwei Me­ga­pix­eln auflösen. Zur Selfie-Kamera sind bislang noch keine Informationen bekannt.Auf dem Smartphone kommt die Be­nut­zer­ober­fläche OxygenOS, die auf Android 10 basiert, zum Einsatz. Die Akkukapazität beträgt 6000 mAh, sodass eine überdurchschnittliche Laufzeit erreicht werden sollte. Das OnePlus Clover unterstützt Fast-Charging mit einer Leistung von 18 Watt und kann sich mit Hilfe von Blue­tooth 5.0, Wi-Fi ac sowie 4G mit anderen Geräten und dem Internet verbinden.Das OnePlus Clover könnte bereits in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblicken. Einen genauen Release-Termin gibt es bislang allerdings noch nicht. Bisher hat sich der Her­stel­ler noch nicht zu dem neuen Einsteiger-Gerät geäußert, sodass eine offizielle An­kün­di­gung zunächst noch abgewartet werden sollte.