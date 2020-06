Bose QC 35 II: ANC-Kopfhörer soll zum Gaming-Headset werden

Neben Sennheiser, Beyerdynamic und Co. könnte sich auch Bose zeitnah mit Audio-Zubehör für Spieler beschäftigen. Im Code der Connect App ist ein Bose QC35 II Gaming-Headset aufgetaucht, welches den beliebten ANC-Kopfhörer um ein dediziertes Mikrofon erweitert.

Gaming-Mikrofon könnte als optionales Zubehör geliefert werden

Alles dabei: Over-Ears, In-Ears, Wireless & ANC

Bose

Die QuietComfort-Serie und im speziellen das Bose QC 35 II gehören aktuell zu den be­lieb­tes­ten, kabellosen Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung. Während die "Bose Noise Cancelling Headphones 700" den offiziellen Nachfolger darstellen, könnte der US-ame­ri­ka­ni­sche Hersteller für Audiotechnik die QC 35 II in naher Zukunft umfunktionieren. Die Kollegen von 9to5Google sind in der Android-App Bose Connect auf Hinweise für ein neues Gaming-Headset gestoßen, welches den ANC-Bestseller als Basis nutzen soll.Dabei soll der Anschluss eines separaten Mikrofons die Bose QC 35 II für Spieler optimieren. Der Betrieb mit diesem soll jedoch nur kabelgebunden möglich sein, die Bluetooth-Ver­bin­dung wird während der Nutzung entsprechend deaktiviert. Da dass Gaming-Mikrofon den bereits vorhandenen AUX-Port der Kopfhörer nutzt, ist es denkbar, dass Bose dieses nicht nur im Bundle mit den QC 35 II sondern auch einzeln als Zubehör anbieten wird. Somit könnten Besitzer der ANC-Headphones ihr bereits vorhandenes Gerät um einen Gaming-Modus erweitern.Bisher ist noch nicht bekannt, wann das so genannte QC 35 II Gaming-Headset den Markt erreichen wird. Zudem ist das Segment hart umkämpft: Premium-Konkurrenten wie Senn­heiser und Beyerdynamic sind neben Main­stream-Produzenten wie Razer, Logitech , Steel­series und Co. bereits gut aufgestellt. Sollte Bose jedoch seine Mikrofon-Technik aus dem eigenen Aviation- oder Studio-Bereich mit den Wireless-Kopfhörern verbinden, könnte man einen signifikanten Vorteil ausspielen. In den meisten Fällen werden Gaming-Headsets auf­grund hoher Preise und einer ver­gleichs­wei­se niedrigen Auf­nah­me­qua­li­tät kritisiert.