RTL & TV Now schlagen zu: DAZN verliert Rechte an Europa League

Der Streaming-Anbieter DAZN verliert ab der Saison 2021/22 die Über­tra­gungs­rech­te der UEFA Europa League an die Mediengruppe RTL und die damit verbundene Plattform TV Now. Der Fußball-Europapokal hat somit ein neues, wahrscheinlich kostenpflichtiges Zuhause gefunden.

Europa League nur teilweise kostenlos im RTL-Free-TV

Die Zeiten von "alle Spiele, alle Tore" bei Sky sind schon lange vorbei und auch der Live-Sport-Erzfeind DAZN leidet unter dem kürzlich veranstalteten Bietverfahren der Union of European Football Associations (UEFA). Konnte man sich zusammen mit Amazon die Rechte an der Champions League sichern, geht der Streaming-Dienst in Hinsicht auf die Europa League und die damit verbundene Europa Conference League leer aus. Die Mediengruppe RTL ging als Höchstbietender aus dem Rennen und sicherte sich alle 282 Spiele beider Wett­be­wer­be sowie die damit verbundenen Free-TV- und Pay-TV-Rechte.Ausgewählte Partien, voraussichtlich mit deutscher Beteiligung, will man dabei live über die Sender RTL und Nitro anbieten. Diese und alle weiteren Spiele der Europa League werden zudem im hauseigenen Videoportal TV Now zum Streamen bereitgestellt. Ob hierfür der kostenlose Zugang ausreicht, der lediglich über den Web-Browser abgerufen werden kann, ist bisher nicht bekannt. Wahrscheinlich ist eher, dass RTL die Übertragung der Fußballspiele an das Premium-Abonnement von TV Now knüpft, welches derzeit mit 4,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.Die Übertragungsrechte des Europapokals lie­gen für den Zeitraum ab der Saison 2021/22 bis 2024 bei RTL. Fußball-Fans müssen sich somit in absehbarer Zeit mit weiteren Abos und Sendern herumschlagen. Schließlich gibt es die Champions League demnächst nur noch auf DAZN und Amazon Prime Video , die dritte Liga bei Telekom Magenta TV , den DFB-Pokal bei Sky, Sport 1 und der ARD sowie die Bundesliga und 2. Liga bei Sky und DAZN. Letztere werden in den nächsten Monaten zudem neu aus­ge­schrie­ben und voraussichtlich auch häufiger im Free-TV zu sehen sein.