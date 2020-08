Flixbus-Alternative: Roadjet setzt auf Massage-Sitze & Corona-Schutz

Ein neuer Spieler versucht sich im Feld der Fernbus-Reisen. Roadjet will sich mit Features wie Massage-Sesseln, sicherem Internetzugang und besonderen Corona-Maßnahmen von der Flixbus-Konkurrenz abheben. Erstmal wird aber nur auf wenigen Routen getestet.

Reisebusse mit deutlich mehr Luxus-Features

Harter Kampf

Mit 95 Prozent Marktanteil wird der Markt der Fernbusreisen in Deutschland aktuell von Flixbus dominiert. Unter dem Namen Roadjet tritt jetzt ein neuer Anbieter an, der sich sicher ist, mit einem Fokus auf Extra-Komfort eine Nische im Markt füllen zu können. Dabei geht man den Start in den Markt aber mit sehr vorsichtigen Schritten an: Ab 03. August wird der Betrieb zunächst nur zwischen Stuttgart und Berlin aufgenommen. Für die Route wird eine Fahrzeit von 9 Stunden angegeben, der Preis liegt bei 40 Euro. Bis zum Ende des Jahres sollen dann vier weitere Strecken bedient werden.Basis der Unternehmung bilden eigens für das Vorhaben in Spanien ausgebaute Busse, die statt der üblichen 96 Sitzplätze auf 44 Passagiere ausgelegt sind. Wie das Unternehmen betont, ist in Bezug auf Corona damit für deutlich mehr Abstand gesorgt als in Standard-Reisebussen. Eine automatische Fieber-Messung bei Eintritt der Passagiere sowie eine Überwachung der Maskenpflicht durch Kameras soll für weiteren Infektions-Schutz sorgen.Der zusätzliche Raum wird unter anderem auch für Massage-Sessel mit Sitzheizungen genutzt, die ähnlich wie in Flugzeugen jeweils mit eigenem Infotainment-System ausgestattet sind und sich zum Liegestuhl ausfahren lassen. Aber auch für einen Wasch- und Umkleideraum, Toiletten sowie einen Snack- und Kaffeeauto­maten bleibt Platz. Darüber hinaus will Roadjet mit zwei Routern, die sich je nach Empfang abwechseln, eine besonders stabile Internet­verbindung bieten können. "Bei der Entwicklung des Konzeptes haben wir uns an der ersten Klasse der Bahn oder der Business Class von Flugreiseanbietern orientiert", so die Gründer gegenüber den Startup Valley News Fernbusreisen in Deutschland sind von einem harten Konkurrenzkampf geprägt. Anbieter wie MeinFernbus und Postbus hatten zwar große Unternehmen im Rücken, hielten sich aber nicht sehr lange im Markt. Für Roadjet gilt es jetzt erst einmal auszuloten, wie es um den Bedarf für Busreisen mit Extra-Features wirklich bestellt ist.