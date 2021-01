Updates: Fehlerbehebungen für MyFritzApp und FritzApp TV

Der Berliner Internet-Spezialist AVM hat neue Updates für die beiden Smart­­phone-Apps MyFritzApp für iOS und für die FritzApp TV für Android veröffentlicht. Es stehen vor allem Optimierungen an, sowie einige Fehler­bereinigungen.

Die Updates werden allen Nutzern empfohlen und können über die Auto-Update-Funktion direkt auf dem Smartphone oder über die App Stores von Apple und Google bezogen werden. Die FritzApp TV für Android steht ab sofort in der Version 1.6.1 bereit. Das Update bietet laut AVM Detailverbesserungen. Details werden nicht genannt, dabei sollen aber auch kleinere Fehlerbehebungen sein. AVM hat zudem die MyFritzApp für iOS aktualisiert, sodass sie nun mit der Android-Version "gleich zieht", so der Hersteller:Die Aktualisierungen für die MyFritzApp für iOS auf Version 2.1.0 bringen ebenfalls Verbesserungen. Mit Hilfe der App können FritzBox-Besitzer zuhause und unterwegs einfach und sicher auf den Router und das Heimnetz zugreifen. In der aktualisierten iOS-Version steht nun zum Beispiel auch eine neue Mesh-Übersicht der FritzBox- und Repeater-Geräte mit Anzeige der Verbindungswege in der Liste der Heimnetzgeräte zur Verfügung. Zudem gibt es weitere Verbesserungen für die Übersicht der Heimnetz-Geräte im neuen Design.Weitere Änderungen sind nicht bekannt. AVM bittet Nutzer der verschiedenen angebotenen Apps zudem noch, ihnen wie gehabt gern weiteres Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps zu verbessern und Probleme schneller auszumerzen. In der Android-App der MyFritzApp war das eine zeit­lang nicht möglich, jetzt soll es aber wieder fehlerfrei funktionieren. Auch Verbesserungs­vorschläge und Funktions­wünsche können an AVM über­mittelt werden.