Neues FritzOS Labor: FritzBox 7490 langsam bereit für fertige Version

Innerhalb von wenigen Tagen hat der Netzwerk-Spezialist AVM eine Reihe an neuen Aktualisierungen herausgegeben. Beta-Tester dürften dabei auch ein weiteres Update für die FritzBox 7490 erhalten haben; die fertige Version steht nun in den Startlöchern.

Probleme an AVM melden

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.19-80499

Telefonie: Behoben - Leere Übersichtsseite beim Vorliegen automatisch eingerichteter Rufnummern von Anbietern, die nicht in der Telefonie-Anbieterliste enthalten sind

System: Verbesserung - Stabilität

Behoben - Prüfung der Mindestanforderung für Kennwörter unvollständig

AVM

Die neue FritzOS-Version 7.19-80499 für das FritzBox-Modell 7490 kommt noch einmal als experimentelles Labor-Update . Es hat aber nun endlich den Anschein, als würde AVM nun auch für das beliebte 7490-Modell die Freigabe für alle Nutzer bald auf den Weg bringen können. Es gibt in dem neuen Build nur wenige Änderungen und soweit das bekannt ist, gibt es auch keine schwerwiegenden Probleme mehr, die einer Veröffentlichung für alle Nutzer im Wege stehen würden.Eine Voraussage von AVM bezüglich eines anstehenden Veröffentlichungstermins gibt es aber aktuell nicht. Zunächst wartet man wieder das Nutzer-Feedback auf die neue Beta-Version ab. In der kommenden Woche könnte es dann aber soweit sein, dass die neue FritzOS-Version 7.20 freigegeben wird. Bis dahin können Beta-Tester noch einmal ihre Vorab-Version aktualisieren, testen und eventuelle Fehler an AVM melden. Die Änderungen aus dem folgenden Changelog werden jetzt verteit.Mit dem fertigen 7.20-Update starten für die FritzBox 7490 viele neue Funktionen. Zudem hat AVM Support für den Sicherheitsstandard WPA3 hinzugefügt, Unterstützung für verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang, Unterstützung für verschlüsselte Telefonie und die Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3) für USB und Speicher. Bislang hat erst ein Modell, die FritzBox 7590, das fertige FritzOS 7.20 bereits erhalten