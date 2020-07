Noch vor FritzOS 7.20: Labor-Update für FritzBox 6590 & 6490 Cable

Mit schnellen Schritten nähern sich auch die FritzBox 6590 und 6490 Cable dem Release-Kandidaten des neuen FritzOS 7.20. Davor spendiert AVM den beiden Kabel-Routern jedoch noch eine weitere Runde im Fritz-Labor, dessen Update jetzt zum Download bereitsteht.

Changelog zum Update auf FritzOS 7.19-80464 und -80422:

Telefonie: Behoben: Leere Übersichtsseite beim Vorliegen automatisch eingerichteter Rufnummern von Anbietern, die nicht in der Telefonie-Anbieterliste enthalten sind System: Verbesserung: Stabilität

Behoben: Prüfung der Mindestanforderung für Kennwörter unvollständig

Während das DSL-Router-Flaggschiff FritzBox 7590 bereits mit der Aktualisierung auf FritzOS 7.20 beliefert wurde, arbeitet das Berliner IT-Unternehmen AVM weiter am kommenden "Re­lease Candidate" für die FritzBox-Modelle 6590 Cable und 6490 Cable. Für sie können frei­wil­lige Beta-Tester im so genannten Labor jetzt die Updates auf FritzOS 7.19-80464 respektive 7.19-80422 herunterladen. Die Neuerungen der Firmware sind jedoch überschaubar und gel­ten zusätzlich auch für die AVM FritzBox 6890 LTE.Im Speziellen wurden Probleme mit leeren Übersichtsseiten im Bereich der Telefonie be­ho­ben und die Prüfung der Mindestanforderungen für Kennwörter vervollständigt. Für die In­stal­la­tion des Patches kann entweder der Weg über das Browser-Interface der FritzBoxen genommen oder die Labor-Webseite von AVM aufgesucht werden. Vor der Installation des neuen FritzOS-Labors empfiehlt sich wie üblich eine Sicherung der persönlichen Daten in Form eines Backups.Das zeitnah für die Kabel-Router erwartete FritzOS 7.20 bringt laut AVM insgesamt über 100 neue Funktionen auf die FritzBoxen, die sich meist in den Haushalten von Vodafone-Kunden befinden und somit bei Provider-Modellen erst deutlich später aktualisiert werden. Dazu ge­hö­ren eine verbesserte WLAN-Performance mit Mesh-Steering und dem Mesh-Autokanal, eine vereinfachte Gerätesperre, Verbesserungen im Bereich der Online-Telefonbücher und Anrufbeantworter sowie die Unterstützung weiterer Smart-Home-Geräte aus dem Fritz-Sortiment. Eine ausführliche Auflistung der neuen Funktionen erhält man unter anderem in den Patchnotes der FritzBox 7590