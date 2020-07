Diese FritzBoxen bekommen noch FritzOS 7.20, 7580 jetzt im Betatest

AVM hat eine weitere FritzBox mit in das Labor-Programm für experi­men­telle FritzOS-Updates aufgenommen. Damit ist nun klar, dass auch die FritzBox 7580 die neuen Funktionen in Kürze bekommen wird. Dabei endet die Unterstützung für diesen Router schon bald.

Diese neuen Funktionen kommen

FritzBoxen und FritzRepeater für FritzBox 7.20

FritzBox 7490

FritzBox 7580 (Neu)

FritzBox 7530

FritzBox 6890 LTE

FritzBox 6660 Cable, 6591 Cable

FritzBox 6590 Cable, 6490 Cable

FritzRepeater 3000, 2400, 1200, 600, 1750E

Darüber werden sich sicherlich viele Besitzer der FritzBox 7580 freuen. Das Modell wurde 2016 vorgestellt und steht daher nach fünf Jahren Support schon ab Anfang des kommenden Jahres auf der Liste der nicht weiter unterstützen Router. Der Berliner Router-Hersteller AVM gewährt weiter Wartungs- und Sicherheitsupdates, wird dann aber keine neuen Funktionen mehr bereitstellen . Der sogenannte EOM-Termin ("End of Maintenance") für die FritzBox 7580 ist der 2. Januar 2021, der EOS-Termin ("End of Support") folgt dann am 30. November 2022.Wer also jetzt schon die neuen Funktionen von FritzOS 7.20 ausprobieren möchte, kann das im Rahmen des offenen Beta-Programms tun. Zu den Neuerungen gehört der Support für WPA3, das erweiterte Mesh-Steering für mobile Geräte sowie die Unterstützung von "DNS over TLS" zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen. Über die ganzen Neuerungen haben wir schon ausführlich berichtet . Tipps für die Beta-Tests hat AVM auf einer Sonderseite zusammengetragen . Dort findet man auch alle Informationen, wie man die Updates installiert.Wir haben alle Router und Repeater-Modelle zusammengestellt, für die AVM derzeit das Update auf FritzOS 7.20 vorbereitet. Diese AVM-Geräte sind derzeit noch im Beta-Test für die neue Version.Für die FritzBox 7590 hat AVM das Update schon gestartet. Für die FritzBox 7530 gibt es bereits einen Release-Kandidaten . Das Modell dürfte also das nächste sein, welches das Feature-Update erhält.