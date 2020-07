Telekom startet ab sofort für DSL-Anschlüsse eine Hybrid LTE-Option

Die Telekom hat für DSL-Kunden ein neues Angebot gestartet: Ab sofort gibt es die Option Hybrid LTE , mit der zum einen ein Fallback im Falle eines Netzausfalls gibt und zum anderen kann man damit sofort surfen und telefonieren, selbst wenn der Anschluss noch nicht läuft.

Das hat die Telekom bekannt gegeben. Die neue "Hybrid LTE"-Option gibt es zu jedem DSL-Tarif , also egal ob man den Einstiegstarif mit 16 Mbit/s wählt oder den Highspeed-Zugang mit 250 Mbit/s bucht. Hybrid LTE gibt es immer mit einer maximalen Download­ge­schwin­dig­keit von 300 Mbit/s, die zusätzlich am Festnetzanschluss verwendet werden können. Dafür benötigt man dann allerdings auch einen speziellen Router, der DSL und LTE kombiniert. Bei der Telekom gibt es dafür den Hybrid-Router Speedport Pro . Dieser nutzt bei der Über­tra­gung der Daten das Mobilfunknetz parallel zum Festnetz. So kann man große Daten­mengen schnell übertragen, hat eine erhöhte Ausfallsicherheit durch die zusätzlichen Verbindungsweg über Funk und kann auch, wenn der neugebuchte DSL-Anschluss noch nicht läuft, bereits über LTE zuhause surfen und telefonieren.Die neue Option gibt es für alle MagentaZuhause Tarife . Zur Einführung gibt es die Option für drei Monate kostenfrei, ab dem vierten Monat zahlt man dann 4,95 Euro. Den Speedport Pro gibt es für einmalig 389,82 Euro oder zur Miete für monatlich 9,70 Euro.Die drei Gratis-Monate gibt es zur Einführung bei Buchung bis zum 30. September 2020. Breitbandkunden mit geringen DSL-Bandbreiten von weniger als 16 Megabit pro Sekunde profitieren sogar dauerhaft. In den Tarifen Magenta Zuhause XS und S gibt es Hybrid LTE auf Dauer ohne Aufpreis. Die Kombination von Mobilfunk und Festnetz ist für die Kunden laut Telekom zudem noch denkbar einfach. Der Router richtet sich am Telekomanschluss sogar selbst ein, man muss nichts weiter machen als die Stromversorgung herzustellen.