MagentaTV: Telekom lockt mit gratis Sky-Wunschpaket für 12 Monate

Die Telekom startet ein neues Angebot für den Fernsehen-Dienst Magenta TV . Dabei gibt es jetzt für Neukunden bis zu 240 Euro Gutschriften plus ein Sky-Paket für ein ganzes Jahr kostenfrei (Wert rund 360 Euro). Die Aktion läuft bis zum 15. August.

Zusätzliche Rabatte in den ersten Monaten

Die Aktion läuft für folgende Tarife (reguläre Preise):

MagentaTV M 50 Mbit/s, 43,82 Euro

MagentaTV L 100 Mbit/s, 48,69 Euro

MagentaTV Plus M 50 Mbit/s, 48,69 Euro

MagentaTV Plus M L 100 Mbit/s, 53,56 Euro

MagentaTV Netflix M 50 Mbit/s, 57,46 Euro

MagentaTV Netflix L 100 Mbit/s, 62,33 Euro

MagentaTV Young-Tarife jeweils 4,82 Euro günstiger

Weitere Pakete kann man dazu buchen

Jetzt zu MagentaTV wechseln

Telekom

Das macht das TV-Angebot der Telekom dann doch recht attraktiv: Zu dem bisherigen Online-Bonus in Höhe von 120 Euro bei Abschluss über die Telekom-Website gibt es aktuell zum Beispiel bei der Buchung von dem Paket MagentaZuhause M mit MagentaTV eine Tarif-Gutschrift von 60 Euro und eine Gutschrift für den Media-Receiver ebenfalls in Höhe von 60 Euro. Dazu erhalten Neukunden jetzt ein Jahr lang ein Sky-Paket ihrer Wahl kostenlos dazu, also Sky Sport, Sky Fußball-Bundesliga oder Sky Cinema. Man spart je nach Paket mindestens 359,40 Euro.Die Kombi-Pakete sind in den ersten sechs Monaten für Neukunden reduziert. Auch Bestandskunden, die ihren auslaufenden Vertrag verlängern möchten und bisher kein MagentaTV gebucht haben, können das Sky-Paket erhalten, wenn sie sich für einen der neuen Tarife entscheiden. Für Bestandskunden gibt es dann aber nur eine Online-Gutschrift bei Buchung von 60 statt 240 Euro. Ähnlich ist es bei den Young-Tarifen, da gibt es dann 200 Euro Gutschriften.Hinzu kommt jeweils die monatliche Miete für den Media Receiver in Höhe von 4,82 Euro und für Neukunden ein Anschlusspreis von 68,19 Euro. Die Mindestvertragsdauer für den Magenta-Kombi-Tarif ist 24 Monate. Alle Tarife enthalten eine Internet- und Telefonflat (ins deutsche Festnetz).Für das Sky-Paket gibt es einen Gutscheincode, mit dem man direkt auf der Internetseite der Telekom sein Wunsch-Paket buchen kann. Eine Übertragung des Gutscheins ist nicht möglich. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines MagentaTV-Vertrages. Die Aktion läuft bis zum 15. August, wobei die Bereitstellung des neuen Anschlusses bis zum 30. September erfolgen muss.Der Telekom-Kunde "bucht" mit der Aktion einen Abonnementvertrag mit Sky Deutschland, der in den ersten 12 Monaten kostenlos ist. Das heißt, während der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten fällt für das erst gewählte Sky-Paket (Sky Fußball Bundesliga, Sky Sport oder Sky Cinema) kein monatlicher Preis an. Auf Wunsch können weitere Sky-Programmpakete hinzugebucht werden, zum Beispiel Sky Entertainment für 5 Euro/Monat. Die einmalige Aktivierungsgebühr für Sky entfällt. Der Vertrag mit Sky endet automatisch, wenn der Vertrag mit der Telekom Deutschland während der Mindestvertragslaufzeit endet.Bleibt man Telekom-Kunde, will aber Sky nicht mehr, muss man zwei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen, ansonsten verlängert sich das Abo automatisch um 12 Monate. Sky berechnet dann für Sky Cinema 34,99 Euro monatlich, für die Sky Fußball-Bundesliga 39,99 monatlich und für Sky Sport 29,99 Euro monatlich.Angebot gilt bis zum 15. August bei Start des neuen Vertrags bis zum 30. September 2020 für Breitband-Neukunden.