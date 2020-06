AVM startet Fritz-Labor-Update für den FritzRepeater 600

Der Berliner Router-Hersteller AVM hat ein experimentelles Labor-Update speziell für FritzRepeater veröffentlicht . Ab sofort ist auch der Fritz­Repeater 600 mit im Test vertreten und damit fünf Zusatzgeräte für die Netzwerkerweiterung.

Neue Versionsnummern

Die Versionsnummern lauten wie folgt:

FritzRepeater 3000 07.19-79817

FritzRepeater 2400 07.19-79811

FritzRepeater 1200 07.19-79814

FritzRepeater 1750E 07.19-79804

FritzRepeater 600 07.19-79807

Neu ist in 07.19-798XX laut AVM folgendes: Verbesserung: Kompatiblität zu Sonos WLAN-Lautsprechern verbessert

Verbesserung: Neuer Hinweis bei Auswahl der WPA-Verschlüsselung "WPA2 + WPA3" auf der Seite "WLAN / Sicherheit"

Änderung: Anzeige von Basisstationen mit versteckter SSID ausgeschlossen

Behoben: Probleme bei der Aktivierung des WLAN-Gastzugangs

Behoben: Eine Umstellung der WLAN-Verschlüsselung auf WPA3 wurde auf FritzRepeater in der Betriebsart "LAN-Brücke" nicht zuverlässig übernommen

Behoben: Diverse kleinere Korrekturen

So bekommt man das Labor-Update auf den Repeater:

Das aktuelle FritzOS muss vorab installiert sein - zuerst schaut man also nach einem regulären Update.

Dann startet man die Installation der Laborversion:

Zuerst die Datei fritzrepeater-labor-yyyy-xxxxx.zip entpacken (zu finden auf der Sonderseite für die Beta-Updates)

Das Update selbst dann über die Benutzeroberfläche des FritzRepeaters durchführen (http://fritz.repeater): Über System/Update und FritzOS-Datei navigieren und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Firmware wird auf den FritzRepeater übertragen. Anschließend startet sich der FritzRepeater neu. Es kann einige Minuten dauern, bis der Repeater wieder erreichbar ist.

