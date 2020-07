FritzFon-Update für C4, C5, C6 in Verbindung mit FritzOS 7.20 gestartet

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat für die drei Telefone FritzFon C4, C5 und C6 ein Update herausgegeben. Nutzer, die bereits auf ihrem Router die neue Version FritzOS 7.20 nutzen , bekommen mit dem Fon-Update neue Funktionen.

So bekommt ihr das Update

Prüfen und Installieren

FritzFon Software 4.57 (ab FritzOS 7.20) Neu: Smartes Telefonbuch beim Nummern eingeben bzw. direkte Vanity Suche

Neu: Klangeinstellungen

Neu: Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines ausgewählten Sensors

Neu: im Startbildschirm " FritzBox" führt die Ok-Taste in den Eventlog der Box

Neu: Echounterdrückung für die Gegenseite verbessert

Behoben: Störgeräusche im Babyfon-Betrieb

Behoben: Babyfon löste nach einem Basisverlust u.U. aus

Behoben: Display-Helligkeit wurde u.U. auf Standard-Einstellung zurückgesetzt

Behoben: Telefon startet u.U. nur mit 100% vollem Akku



Das hat AVM jetzt bekannt gegeben (via Caschy ). Die Firmware-Updates für die DECT-Telefone bringen unter anderem ein neues smartes Telefonbuch mit, mit dem man direkt den Vanity-Suchmodus starten kann. Dann wird bei Eingabe eines Buchstabens gleich sowohl Vornamen und Nachnamen mit dem Buchstaben gezeigt, bis man den gewünschten Eintrag hat. Ebenfalls neu hinzugekommen sind Klangeinstellungen, ein neuer Start­bild­schirm für Temperaturanzeigen von angeschlossenen Sensoren und eine verbesserte Echo-Unterdrückung. Neben den neuen Funktionen gibt es auch einige Optimierungen sowie Fehlerbehebungen.Das Update ist für die FritzFons C4, C5 und C6 verfügbar. Die neue Software hat die Versionnummer 4.57 Unterstützt wird dieses Build erst in Verbindung mit FritzOS 7.20. Für das Update muss das FritzFon muss an der FritzBox aktiv angemeldet sein.Um das Update aufzurufen geht man auf dem Telefon in das Menü zu den Einstellungen. Dort findet man unter "Software-Update" be­zieh­ungs­weise "Software-Version" die Suche nach dem Update. Wenn man den Punkt auswählt, beginnt der Check nach einer neuen Version. Ist ein Update verfügbar, wird es angezeigt und kann mit "Ok" bestätigt werden. Die neue Software wird auf das Telefon übertragen und installiert, das Telefon startet im Anschluss einmal neu.Den Überblick über die neuen Funktionen und Verbesserungen in der aktuellen Version haben wir aus dem Changelog für das C6