AVM veröffentlicht Release-Kandidaten für die FritzBox 7530

Es ist soweit, der nächste Release-Kandidat für das neue FritzOS 7.20 ist da. Dieses Mal soll die FritzBox 7530 bedacht werden, aber zuvor gibt es noch einmal ein paar Fehlerbehebungen. Das hat der Hersteller AVM jetzt bekannt gegeben.

Der Betatest geht fleißig weiter

Verbesserungen und Fehlerbehebungen in FritzOS 7.19-80372

Telefonie: Behoben - Leere Übersichtsseite beim Vorliegen automatisch eingerichteter Rufnummern von Anbietern, die nicht in der Telefonie-Anbieterliste enthalten sind

System: Verbesserung - Stabilität

Behoben -Prüfung der Mindestanforderung für Kennwörter unvollständig

WLAN-Mesh-Router, FritzBoxen und mehr

Die Arbeiten an den neuen Funktionen dauern für einige der beliebten Router-Modelle des Anbieters noch weiter an. Nun gibt es einen ersten Release-Kandidaten für die FritzBox 7530. Zu den wichtigsten Neuerungen von FritzOS 7.20 gehört der Support für WPA3, das erweiterte Mesh-Steering für mobile Geräte, sowie die Unterstützung von "DNS over TLS" zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen. Über die ganzen Neuerungen hatten wir schon ausführlich berichtet Die neue Versionsnummer lautet 07.19-80372. Die Liste der Änderungen ist jetzt auch sehr kurz ausgefallen. Da es erst vor wenigen Tagen ein Labor-Update gegeben hatte , hat sich tatsächlich nicht mehr viel geändert. Nun ist man aber laut AVM an einem guten Punkt angelangt, an dem man kurz vor der Freigabe des Updates an alle Nutzer steht. Während­dessen arbeitet das AVM-Team noch weiter an den Updates für die FritzBox 7490, 6890 LTE, 6591 Cable, 6590 Cable, 6490 Cable und 6660 Cable. Diese FritzBoxen sollen als nächstes das Feature-Update erhalten.Bei den Zusatzgeräten, die zum Beispiel die neuen Mesh-Funktionen unterstützen sollen, befinden sich derzeit die FritzRepeater 3000, 2400, 1750E, 600 und 1200 in der Betatestphase.