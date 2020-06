FritzBox Cable: AVM veröffentlicht Feinschliff für die Beta-Versionen

AVM hat neue Beta-Versionen für verschiedene FritzBoxen für den Kabel­betrieb veröffentlicht, unter anderem für die 6591 und 6660. Neu für FritzOS 7.20 wird dabei unter anderem DVB-C-Streaming und WPA3-Support getestet.

Gleich viermal Glück 🍀 - also vier Updates für Euch: Alle FRITZ!Box-Cable-Modelle im FRITZ! Labor erhalten heute ein Update. 🥳



Zum Labor geht's hier entlang: 👉 https://t.co/kvWTtvmYnn



Testet fleißig weiter; das Release rückt mit jedem Feedback ein kleines bisschen näher! pic.twitter.com/F0AwVEa3uV — FRITZ!Box (@AVM_DE) June 17, 2020

Das neue experimentelle Update steht für folgende Modelle bereit:

FritzBox 6591 Cable, FritzOS 07.19-79491

FritzBox 6660 Cable, FritzOS 07.19-79493

FritzBox 6590 Cable, FritzOS 07.19-79490

FritzBox 6490 Cable, FritzOS 07.19-79487

So läuft das Test-Programm

Verbesserungen und Fehlerbehebungen FritzOS 7.19-794xx

Internet:

Verbesserung Optimierung der Fehlerbehandlung (Retransmit) bei fehlerhaften DNS-Antworten bei DNS over TLS (DoT)

Verbesserung VPN-Interoperabilität an DS-Lite/CG-NAT-Anschlüssen verbessert

Behoben Symbol "Gesperrt" der Kindersicherung wurde bei bestimmten Einstellungen beim Profil "Gast" fehlerhaft angezeigt

Behoben Nach Reboot wurden alle Priorisierungsregeln zu einer Netzwerkanwendung außer der ersten Priorisierungsregel gelöscht

Behoben Kein Internetzugriff bei Nutzung einer VPN-Verbindung mit einem Smartphone möglich

Behoben Gerät am WLAN-Gastzugang des Repeaters wurde unter Umständen keine IP-Adresse über DHCP zugewiesen

Behoben VPN-Verbindung einer nachgelagerten FritzBox im ATA-Mode scheiterte

WLAN:

Verbesserung Neuer Hinweis bei Auswahl der WPA-Verschlüsselung "WPA2 + WPA3" auf der Seite "WLAN / Sicherheit"

Verbesserung Stabilität angehoben

Änderung Anzeige von Basisstationen mit versteckter SSID ausgeschlossen

Behoben WLAN-Gastzugang per Telefon oder MyFritz.box aktivierbar im Betriebsmodus "vorhandener Zugang über WLAN nutzen"

Behoben Verbindungsprobleme von WLAN-Geräten mit QCA-Chipsets bei Kanalbandbreite von 160 MHz (VHT160)

Behoben Probleme bei der Aktivierung des WLAN-Gastzugangs

Behoben Einrichtung zur Nutzung eines vorhandenen Internetzugangs über WLAN funktionierte nicht

Mesh:

Verbesserung Verbesserter Text für die Einrichtung einer FritzBox als Mesh Repeater

Änderung Die Option zur Übernahme der Einstellungen im Mesh wird auf einer FritzBox, die als Mesh Repeater eingerichtet ist, erst angeboten, wenn diese für Mesh aktiviert wurde

Telefonie:

Verbesserung Kennzeichnung einer mehrfachen/überlappenden Rufnummernnutzung durch die internen Anrufbeantworter vereinheitlicht

Verbesserung Detailkorrekturen für die neue Funktion Vermitteln mit IP-Telefonen

Verbesserung Diverse Detailkorrekturen für Telefonieanbieterprofile für Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Niederlande sowie weitere Anbieterprofile hinzugefügt

Verbesserung Detailverbesserungen an den Telefonie-Anbieterprofilen für EWE und Plusnet

Änderung CardDAV-Anbieter 'MagentaCloud' in 'Telekom Mail' umbenannt

Behoben Auf der Startseite wurden die meisten Rufnummern eines SIP-Trunks als nicht registriert angezeigt

Behoben Falscher Defaulteinstellung für die Wartemusik nach Laden der Werkseinstellungen

Smarthome:

Behoben Hinweis in der Geräteverwaltung fehlte bei Batteriewarnung

Behoben Numerische Verbrauchswerte fehlten für den Zeitraum "1 Woche"

System:

Behoben Bei Erreichen der maximalen Anzahl an Benutzern wurde unter "System / FritzBox-Benutzer" beim Aufruf der Einstellungen eine leere Seite angezeigt

USB:

Behoben In manchen Konstellationen konnte keine Verbindung zum Online-Speicher hergestellt werden

Neue Features:

DVB-C: Unterstützung für DVB-C Streaming (Sat>IP)

WLAN: Unterstützung für WPA3

Mesh: Erweitertes Mesh-Steering verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte

Telefonie: Unterstützung für verschlüsselte Telefonie

Telefonie: Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (MagentaCLOUD) sowie von CardDAV-Anbietern

FritzFon: Smartes Telefonbuch zeigt passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Internet: DNS over TLS zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen

Infos zu DVB-C-Streaming

AVM

Das neue Update steht ab sofort über die Labortest-Webseite von AVM zum Download zur Verfügung. Die neuen Versionen bringen dabei keine weiteren neuen Funktionen mit sich, es geht jetzt nur noch um den Feinschliff. Das Update beinhält eine Vielzahl an Verbesserungen und eine lange Liste an Fehlerbehebungen. Dabei wird nun unter anderem ein Problem behoben, durch das kein Internetzugriff bei Nutzung einer VPN-Verbindung mit einem Smartphone möglich war, sowie ein Fehler, der dazu führte, dass keine Verbindung zum Online-Speicher hergestellt werden konnte.Das Beta-Programm (experimentelle Labor-Updates für FritzOS) von AVM steht Besitzern einer FritzBox und deren Zusatzgeräten offen. Im Betatest sind jeweils nur einige Modelle aufgeführt, man kann sich über eine Sonderseite über den Status der öffentlichen Tests informieren. Die Teilnahme am Test erfolgt auf eigene Gefahr - AVM bietet für die Betaversionen keinen Support an. Ein Zurücksetzen der Box ist aber jederzeit möglich.Folgende Funktion plant AVM neu für die Cable-Boxen einzuführen. Die fertige Version soll in den kommenden Wochen verteilt werden, wann genau ist noch nicht bekannt.Einige AVM-Modelle, so die FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable sowie der FritzWLAN Repeater DVB-C haben bereits einen DVB-C Tuner integriert. Das heißt, die Geräte erkennen frei empfangbare Fernsehprogramme und streamen diese Programme über"WLAN" im Heimnetz. Die 6591 soll diese Funktion per Software erhalten. Das FritzBox 6591 Cable-Modell war erst im Frühsommer 2019 auf den Markt gekommen. Laut AVM sollte das DVB-C-Streaming-Feature zeitnah per Update nachgereicht werden. Es hieß zum Start der Box: "Das beliebte Feature DVB-C-Streaming für die Übertragung von Kabelfernsehen über WLAN ist in Vorbereitung und wird mit einem kostenlosen Update des Betriebssystems FritzOS integriert."