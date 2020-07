Spotify Premium Duo: Das günstige Abo für Pärchen und WGs ist da

Der beliebte Musik-Streaming-Dienst Spotify bietet sein neues "Premium Duo"-Abo ab sofort für deutsche Nutzer an. Vor allem Pärchen und Wohn­ge­mein­schaf­ten können sich so über einen günstigeren Monatspreis von unter 13 Euro für zwei separate Spotify-Konten freuen.

Zwei separate Konten zum günstigeren Preis inkl. Mix-Playlist

Spotify - Musik-Streaming-Client

Nach einem ersten Feldversuch in Polen und Irland startet das neue Spotify Premium Duo-Abonnement jetzt auch in Deutschland. Unter dem Motto "Musik für zwei" können sich zwei Personen, die im selben Haushalt leben, mit einem vergünstigten, werbefreien Spotify-Zu­gang ausstatten. Aktuell werden dafür monatlich 12,67 Euro fällig. Nach der Wie­der­an­he­bung des Mehrwertsteuersatzes am 1. Januar 2021 steigt der Preis auf 12,99 Euro pro Monat. Der neue Spotify-Tarif ist - wie alle anderen auch - monatlich kündbar.Das Prinzip der Duo-Abos ist einfach: Es handelt sich um zwei Spotify Premium-Konten, die auf einer einzelnen, rabattierten Monatsrechnung zusammengefasst werden. Der Zugang zu diesen ist separiert, sodass jeder der beiden Nutzer eigene Songs, Alben und Playlists ver­wal­ten kann und entsprechend seines Musikgeschmacks passende Empfehlungen erhält. Die neue "Duo Mix"-Playlist hilft zudem dabei Titel zu finden, die beiden Nutzern gefällt. Eben­so bleiben die bekannten Premium-Funktionen des Musik-Streaming-Dienstes erhalten. Dazu zählt auch das Herunterladen von Inhalten zur Offline-Wiedergabe.Mit dem neuen Spotify Premium Duo spricht das schwedische Unternehmen vor allem Pär­chen und Wohngemeinschaften an, die bisher zwei getrennte "Individual"-Abos zu monatlich je 10 Euro genutzt oder sich einen einzelnen Zugang geteilt haben. Der neue Tarif platziert sich neben dem bekannten Family-Abo für knapp 15 Euro, das hingegen insgesamt sechs Premium-Konten bereitstellt. Für zwei Stu­den­ten, die unter demselben Dach leben, bleibt jedoch das "Student"-Abo zu je 5 Euro pro Monat die beste Wahl, auch wenn man hier auf die gemischte Playlist verzichten muss.