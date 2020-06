Spotify Free kommt auf Amazons Echo- und Fire-TV-Geräte

Spotify lässt sich in Kürze mit Amazons Alexa-Geräten wie Echo oder Fire-TV auch in der kostenlosen Version nutzen. Das haben beide Unter­nehmen bestätigt. Wann die Unterstützung los geht, ist aber noch nicht bekannt.

Los geht es kommende Woche

Spotify - Musik-Streaming-Client

Interessante Entwicklung für den Musikdienst Spotify: Nach dem das Unternehmen jahrelang um Unterstützung bei den viel genutzten Smart-Home-Anbietern kämpfen musste, gibt es diese Woche gleich zwei große Neuzugänge. Nachdem Apple bei der WWDC angekündigt hat, dass man auf dem HomePod Spotify nativ unterstützen wird , gibt es noch ein Update für Besitzer von Amazon Echo- oder Fire-Geräten Laut Amazon will man schon in Kürze das Streamen mit kostenlosen Spotify-Account ermöglichen. Bisher kann man mit den smarten Lautsprechern von Amazon nur Spotify Premium nutzen. Wenn man kostenfreie Angebote nutzen wollte, ging das bislang mit Echo und Fire-TV in Verbindung mit Amazon Music Free.Amazon hat zwar bisher keinen Starttermin genannt, es soll aber schon in Kürze soweit sein. Den Kollegen von PC Welt gegenüber hatte Amazon verraten, dass es schon in der kommenden Woche soweit sein soll, also irgendwann zwischen dem 29. Juni und 3. Juli 2020. Amazon unterstützt dann den Start per Sprachbefehl. Man kann dann zum Beispiel eigene Playlisten abspielen, aber keine einzelnen Songs aussuchen, so wie es die Limitierung von Spotify bei dem kostenlosen Streaming vorsieht.Sowohl für Amazon als auch für Spotify wird die Erweiterung der Kooperation ein großer Zugewinn sein, denn beide Unternehmen können so eine größere Zielgruppe erreichen. Für Spotify dürfte das aufgrund der Werbeeinblendungen in Spotify Free auch finanziell sehr lukrativ sein.