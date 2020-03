Spotify hat eine neue Oberfläche mit mehr Personalisierung bekommen

Der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify ist das weltweit größte Angebot dieser Art und entsprechend viele Menschen sind davon betroffen, wenn Änderungen durchgeführt werden. Und nun gibt es eine signifikante Neuerung.

Neuer Homescreen mit mehr Personalisierung

Tageszeit spielt eine Rolle

Spotify - Musik-Streaming-Client

Spotify

Denn Spotify hat seiner mobilen App einen neuen Homescreen spendiert. Die Schweden haben bereits vor längerem begonnen, die App-Oberfläche anzupassen. So wurden bereits in Vergangenheit die Podcast-Seite und auch andere Bereiche der Anwendung überarbeitet. Nun hat sich der Streaming-Dienst aber das Herzstück der Anwendung vorgenommen: den Einstiegsbereich der Nutzung.Im Mittelpunkt der Bemühungen von Spotify, die man per Blogbeitrag vorstellt, steht die Personalisierung der Inhalte. Nutzer sollen schneller gerne und häufig gehörten Content erreichen können, dabei soll aber auch das Entdecken von Neuem nicht zu kurz kommen.Das erste, was den Nutzern auffallen wird, ist sicherlich die Begrüßung, denn Spotify wünscht nun "Guten Morgen", "Guten Tag" und "Guten Abend". Das ist mehr als bloße Kosmetik, denn die App empfiehlt seinen Abonnenten unterschiedliche Inhalte zu unterschiedlichen Tageszeiten. Wenn man also bevorzugt morgens beispielsweise Podcasts anhört, im Büro entspannende Hintergrundmusik einschaltet und am Abend Party macht, dann werden dieses Hörgewohnheiten entsprechend berücksichtigt.Konkret bedeutet das, dass ganz oben nun sechs Top-Spots reserviert sind, dort kommen die Lieblingsinhalte wie Podcasts, Playlists, Künstler und Alben nun prominent hin. Diese ändern sich im Verlauf des Tages entsprechend den oben erwähnten zeitlichen Kriterien. Darunter sind dann "allgemeinere" Bereiche zu finden, diese werden unter dem Motto "Made For You" zusammengefasst. Das können wieder Podcasts, Musik-Empfehlungen und ähnliches sein.