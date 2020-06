Spotify experimentiert jetzt mit der Anzeige von Video-Clips

Der Musikstreaming-Pionier Spotify versucht nun auch Musikvideos zu lizenzieren, um sie in der Smartphone-App anstelle des Album-Artworks anzeigen zu lassen. Das neue Feature befindet sich noch in der Erpro­bungs­phase.

Canvas, Clips und ganze Musikvideos

Noch in der Experimentierphase

Das hat Jane Manchun Wong bei Twitter verraten . Die Bloggerin ist dafür bekannt, dass sie gern in den Beta-Versionen nach geheimen neuen Funktionen sucht und hatte so schon die eine oder andere Neuheit vorab bekannt gemacht. Nun hat sie durch Reverse Engineering in der Spotify App eine Video-Funktion entdeckt, wie unter anderem das Online-Magazin 9to5Google schreibt. Jane Manchun Wong hat dazu einige Bilder beigesteuert, die zeigen, wie man sich die neuen Anzeige-Optionen beim Abspielen von Songs vorstellen kann.Dabei experimentiert der Musikdienst, wie es aussieht, mit verschiedenen Anzeige-Optionen für den Nutzer. Dazu gehört, dass man sich bei Songs, bei denen ein Video verfügbar ist, das komplette Video anzeigen lassen kann. Zudem gibt es in der Option namens "Canvas" auch eine Abspielmöglichkeit von kurzen Clips, die anstelle eines ganzen Musikvideos angezeigt werden. Der konkurrierende Musikdienst YouTube Music setzt voll auf Videos und hat damit überaus großen Erfolg. Durch die verhältnismäßig günstige Nutzung von mobilen Daten ist das auch heutzutage weniger ein Problem, auch die Geschwindigkeiten sind unterwegs für eine gute Übertragung hoch genug.Ob Spotify nun demnächst die Umsetzung des Features in den Smartphone-Apps plant, ist noch nicht bekannt. Es tauchen immer wieder Optionen in der Beta-Software auf, die hinterher nie das Licht der Welt erblicken, weil sie dann doch verworfen werden. In der Beta steht daher aktuell sogar ein entsprechender Hinweis auf das experimentelle Feature: "Danke für euer Interesse an Videos. Wir erforschen noch, was an dieser Stelle passieren könnte."