Microsofts Surface Book 3 bereitet einigen Nutzern Tonprobleme

Das neue Microsoft Surface Book 3 hat mit Störgeräuschen über den 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss zu kämpfen. Die Ursachen für derartige Probleme können vielfältig sein, aber in diesem Fall gibt es wohl bereits eine Lösungsmöglichkeit.

Fehler erkannt, Lösung parat

Mit Audiobugs haben alle mal zu kämpfen

Grafiktreiber für Intel-Produkte

Intel Treiber- und Support-Assistent

Technische Daten zum Microsoft Surface Book 3 Modell Surface Book 3 13.5" Surface Book 3 15" Betriebssystem Microsoft Windows 10 Display 13,5 Zoll PixelSense, 10-Punkt Multitouch, 3000 x 2000 Pixel, 267 PPI, Seitenverhältnis 3:2, Kontrast 1600:1 15 Zoll PixelSense, 10-Punkt Multitouch, 3240 x 2160 Pixel, 260 PPI, Seitenverhältnis 3:2, Kontrast 1600:1 CPU Intel Core i5-1035G7 / Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7 Arbeitsspeicher 8, 16 oder 32 Gigabyte RAM Festplatte 256, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte SSD Grafik Intel Iris Plus (Core i5)/Nvidia Geforce 1650 Max-Q mit 4 GB GDDR5-Speicher (Core i7) Nvidia Geforce 1660 Ti Max-Q mit 6 GB GDDR6-Speicher Kameras Vorne 5 MP mit 1080p-Videofunktion und Gesichtserkennung, Hinten 8 MP Autofokus-Kamera mit 1080p-Videofunktion Sensoren Umgebungslicht, Gyroskop, Magnetometer, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos Verbindungen WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, 2x USB-A (3.1 Gen 2), USB-C (3.1 Gen 2 mit USB Power Delivery), 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss, 2 Surface Connect-Ports, SDXC-Kartenleser Besonderheiten HW TPM 2.0, Windows Hello Gesichtserkenung, kompatibel mit Surface Dial Akku Bis zu 15,5 Stunden bei üblicher Nutzung Bis zu 17,5 Stunden bei üblicher Nutzung Eingabe Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 1,55 mm Tastenhub, Glas-Trackpad mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung und verbesserten Multifinger-Gesten Abmessungen Core i5: 312 x 232 x 13-23 mm Core i7: 312 x 232 x 15-23 mm 343 x 251 x 15-23 mm Gewicht Core i5: 1534 Gramm, Tablet 719 Gramm Core i7: 1642 Gramm, Tablet 719 Gramm 1905 Gramm, Tablet 817 Gramm Preis Deutschland

ab 1749 Euro Österreich

ab 1749 Euro Schweiz

ab 1619 Franken

Microsoft

Eine Reihe von Microsoft-Kunden haben im Support-Forum des Unternehmens über ein lautes Brummen bei Audiowiedergabe über die 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse geklagt. Als potentielle Mittel zur Behebung des Problems wurden von Nutzern, die das Surface Book 3 ihr Eigen nennen, zunächst gängige Lösungsansätze versucht: Weder die Neuinstallation des Audiotreibers, noch die Deaktivierung verschiedener Optionen zur Klangverbesserung schafften jedoch Abhilfe. Dennoch handelt es sich hier offenbar um einen Software- und nicht Hardwarefehler.Der aktuelle Stand der Nachforschungen verrät, dass ein Treiber für die Intel-Grafikeinheit des Surface Book 3 für das beschriebene Ärgernis verantwortlich sein muss. Den vor­lie­gen­den Informationen nach verschwindet das Brummen durch die Installation des Intel-Grafik­treibers mit der Versionsnummer 27.20.100.8336 . Der Treiber wurde erst vor wenigen Tagen vom Chiphersteller zum Download freigegeben. Betroffene sollten also möglichst rasch das entsprechende Update durchführen.Das Störgeräusch über die Klinkenbuchse des Surface Book 3 tritt laut den Berichten etwa beim Abspielen von Musik über Kopfhörer an dem Anschluss auf. Zudem verschwindet das Brummen erst rund eine Minute nach dem Stopp der Audioausgabe, beginnt allerdings sofort wieder, wenn die Wiedergabe fortgesetzt wird. Ein sehr lästiges Problem also, das aber in ähnlicher Form auch schon bei anderen Note­books zu beobachten war. Beim Surface Book 2 sah sich Microsoft beispielsweise mit brum­men­den Lautsprechern konfrontiert , was schlussendlich auf einen defekten Treiber zurückgeführt werden konnte. Apple hatte bei einigen seiner MacBook-Modelle ebenfalls erhebliche Audioprobleme zu verzeichnen