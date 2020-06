Microsoft und Bridgestone entwickeln intelligente Reifen-Überwachung

Moderne Autos haben an jeder Ecke Sensoren, die die Fahrer infor­mieren und vor allem auch warnt. Man kann praktisch jede Funktionalität des Fahr­zeugs überwachen. Microsoft und Bridgestone schließen die letzte Lücke, denn sie haben eine "smarte" Reifenüberwachung entwickelt.

Auch die Straße wird erfasst

Bridgestone

Reifen sind die vielleicht letzte Achillesferse, denn obwohl man in modernen Autos den Rei­fen­druck überwachen kann, können diese Sensoren einen Schaden, der nicht mit ent­wei­chen­der Luft zu tun hat, nicht erfassen. Wer einen Defekt, eine Beschädigung oder Verformung entdecken will, der muss das manuell machen, also genau hingucken.Microsoft hat sich aber gemeinsam mit dem Reifenhersteller Bridgestone eine Lösung aus­ge­dacht, diese nennt sich "Tire Damage Monitoring System" (TDMS), also so viel wie Rei­fen­scha­den-Über­wa­chungs­sys­tem. Dieses ist an die Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) an­ge­schlos­sen, das ist die Smart-Car-Initiative des Redmonder Konzerns.Das TDMS ist in der Lage, Reifenschäden in Echt­zeit zu erfassen. Der Clou dabei ist, dass hier keine zusätzlichen Sensoren erforderlich sind. Das System greift auf Daten bereits in­stal­lier­ter Hardware zu und berechnet daraus mit Hilfe von Algorithmen, welcher Reifen einen Ober­flä­chen­scha­den erleiden musste und meldet das entsprechend.Laut Bridgestone ist das Potenzial eines sol­chen doppelten Warnsystems beträchtlich, da Reifenschäden für 30 Prozent aller Au­to­un­fäl­le mit technischen Defekten verantwortlich sind.Mehr als das: Das System meldet den für die Straße Verantwortlichen auch die Stelle, an der ein Schaden passiert ist. Dadurch können Schlaglöcher und andere Gefahren von der Ferne aus erfasst und kartografiert werden. Das könnte vor allem im Hinblick auf autonom fahrende Autos eine Rolle spielen, da diese von einem Frühwarnsystem profitieren dürften.