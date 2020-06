So einfach haben es Fake-Rezensionen bei Amazon, Google und Co.

Seit Jahren bemüht sich Amazon gegen gefälschte Rezensionen und Sterne-Bewertungen vorzugehen, doch mit wenig Erfolg. Jetzt hat die Stiftung Warentest einen Selbsttest gemacht und war als bezahlter Fake-Bewerter unterwegs - mit großem Erfolg.

Gute Bewertungen im Zehnerpack

DPA

In der neuen Print-Ausgabe der Test 07/2020 hat sich die Stiftung Warentest einmal mehr dem Problem der falschen Bewertungen bei Amazon angenommen. Aber nicht nur für Amazon. Auch Bewertungen bei Google, Holidaycheck und ähnlichen Plattformen, die mit Kunden-Bewertungen für Produkte und Dienstleistungen werben, wurden überprüft. Für Kunden ist es trotz der vielen Bemühungen der Online-Händler immer noch sehr schwer, unseriöse Bewert­ungen zu erkennen. Teilweise haben dabei um Beispiel die Veränderungen, die Amazon angestoßen hat sogar dazu geführt, dass es schwerer wird, Fake-Rezensionen zu erkennen, denn die Anbieter solcher Bewertungen arbeiten immer stärker daran, nicht aufzufliegen. Nun hat sich die Stiftung Warentest das System hinter den Fakes angesehen und ist selbst als "Fälscher" tätig geworden.Von Dezember bis Mai haben die Tester bei verschiedenen Agentur-Webseiten angeheuert. In deren Auftrag wurden dann für Unternehmen Bewertungen geschrieben. Zu den Agenturen gehörten slicethepie.com, lutendo.com, empfohlen.de, rezendo.com, testerjob.net, fivestar-oms.net und shopdoc.de.Dabei werben diese Plattformen gar nicht in erster Linie damit, dass sie positive Bewert­ungen für Produkte verfassen, sondern das echte Rezensionen von echten Bewertern erfolgen sollen. Im Test zeigte sich dann aber, dass die Warentester, die eine schlechte Kritik abgegeben haben, in 63 Prozent der Fälle von den Agenturen im Anschluss dazu aufgefordert worden, ihre Bewertungen mit mindestens vier oder besser gleich mit 5 Sternen zu versehen. Dazu kam ein zweiter Punkt: In 21 Prozent der Fälle "durften wir die Waren nicht einmal aus­probieren", schrieben die Warentester. Das dann kein objektives Urteil zustanden kommen kann, dürfte klar sein.Für Unternehmen ist das ein einfaches Geschäft. Gute Bewertungen können sie laut dem neuen Test im Zehnerpack für 99 Euro kaufen. Für den Endverbraucher führt das aber zu Fehleinschätzungen, wenn sie auf diese gekauften Rezensionen vertrauen. Erkennbar sind sie in vielen Fällen nicht, da sie schon bei den Agenturen Prüfungen durchlaufen, damit sie möglichst echt klingen. Schlechte Bewertungen werden ausgesiebt oder gesperrt. Gegen die Bewerter, die Kritik in ihren Rezensionen äußern, wird Druck aufgebaut, sodass sie ihre Bewertung noch ändern.Den gesamten Beitrag "Wie Verkäufer mit gekauftem Lob Kunden manipulieren" gibt es im Heft 07/2020 oder auf der Test.de-Webseite hinter der Paywall.