Google Chrome: Design des PDF-Readers soll überarbeitet werden

Der PDF-Reader des Chrome-Browsers soll demnächst mit einer über­ar­bei­te­ten Menüleiste ausgestattet werden. In Zukunft sollen sich hier auch der Zoom-Faktor und die dargestellte Seite einstellen lassen. Bisher wur­den die Neuerungen allerdings noch nicht in den Browser integriert.

Änderungen sind noch nicht implementiert

Google Chrome: Schneller & sicherer Webbrowser

Techdows

Die aktuelle Toolbar des in den Chrome-Browser eingebauten Programms zur Darstellung von PDF-Dateien verfügt nicht gerade über viele Funktionen. Neben dem Dateinamen und der Seitenzahl gibt es lediglich noch Buttons, um das Dokument abzuspeichern oder aus­zu­druck­en. Zudem ist es möglich, die PDF-Datei zu drehen. Mit dem überarbeiteten Design soll der Funktionsumfang deutlich erweitert werden.Wie Techdows berichtet, soll das neue Layout zwei Felder, in denen sich die aktuell an­ge­zeig­te Seite anpassen und der Zoom verändern lässt, mit sich bringen. Außerdem sollen die Buttons zum Verkleinern und Vergrößern des Inhalts in die Leiste aufgenommen werden. Da­rü­ber hinaus soll die Toolbar in Zukunft über eine Schaltfläche, um die PDF-Datei im Voll­bild-Modus anzeigen zu können, verfügen. Mit einem Hamburger-Menü an der linken Seite der Toolbar kann der Nutzer innerhalb eines Dokuments navigieren.Obwohl bereits eine entsprechende Flag-Option existiert, lassen sich die geplanten Änderungen bislang in keiner Version von Google Chrome finden. Nachdem die Flag-Einstellungen über die Adresse "chrome://flags" aufgerufen und der Eintrag "#pdf-viewer-update" auf "Enabled" gesetzt wurde, kommt lediglich ein Platzhalter-Text zum Vorschein. Der Text ersetzt sämtliche Elemente der Toolbar und kündigt an, dass die neue Menüleiste demnächst an der ent­sprech­en­den Stelle eingeblendet wird.Wann die Neuerungen in einem experimentellen oder finalen Build des Webbrowsers ent­hal­ten sein werden, ist unklar. Womöglich werden derartige Details demnächst bekanntgegeben.