Cyberpunk 2077: Wahres Next-Gen-Konsolen-Update kommt erst 2021

Cyberpunk 2077 wird am Launchtag auch für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 zur Verfügung stehen und darauf besser aussehen, als auf den Vorgängern. 2021 wollen die Entwickler dann aber mit einem Update noch einmal deutlich nachlegen.

Ein Launchtitel, der Monate später dann nochmal ein Upgrade erhält

Nächste Details bald

Twitter/YuSaizo

Cyberpunk 2077 erscheint nach einer erneuten Verschiebung am 19. November 2020 - wir hatten heute berichtet - und liegt damit genau im Launch-Zeitraum der neuen Konsolen-Generation von Microsoft und Sony. Schon bisher war bekannt, dass der Titel neben der PS4 und Xbox One X auch ab dem ersten Tag für die Xbox Series X und PlayStation 5 zur Verfügung stehen wird - mit einem Kauf erhält man dabei eine Lizenz für beide Generationen. Jetzt hat Entwickler CD Project Red in einer Konferenz mit Investoren Details zum Launch auf Konsolen geliefert.Wie man laut IGN hier noch einmal bestätigt, wird Cyberpunk 2077 sofort zum Start der neuen Konsolen verfügbar sein, dabei wird es auch ab "ab dem ersten Tag" grafische Verbesserungen im Vergleich mit der Vorgänger-Generation geben - so weit, so bekannt. Danach führen die Entwickler aber aus, dass damit noch nicht das Ende der Fahnenstange in Sachen Anpass­ungen erreicht ist. Demnach ist für 2021 der Release eines "noch robusteren Next-Gen-Updates" geplant."Ich kann bestätigen, dass dies nicht das end­gültige Update ist. Irgendwann werden wir ein robusteres Update für die Next-Gens haben, das wir jedem, der PS4- oder Xbox One-Ver­sionen kauft, kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Aber auf jeden Fall können Sie das Spiel ab dem 19. November, wenn das Spiel veröf­fentlicht wird, auf den nächsten Gens spielen, und es wird auch von diesem Moment an besser aussehen als die aktuellen Gens", so CD Projekt Red CEO Adam KicinskiAktuell liefern die Entwickler keine Details, was ein solches Update an Features mitbringen wird. Für den 25. Juni plant man unter der Überschrift "Night City Wire" einen Event, der wohl viele neue Informationen mit sich bringen wird. Darüber hinaus steht Cyberpunk 2077 Journalisten aktuell erstmals für ausführliche Tests bereit. Die nächsten Wochen dürften also viele neue Informationen rund um den Titel mitbringen.