Microsoft stockt das Surface-Entwickler-Team für das Surface Duo auf

Microsoft will einem Medienbericht zufolge mehr Menpower für die Entwicklung des neuen Surface Duo bereitstellen. Dafür sucht der Konzern nun neue Mitarbeiter, die dem kommenden Android-basierten Falt-Smartphone auf die Sprünge helfen sollen.

Diese Stellen sind nun zu vergeben

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest . Microsoft sucht demnach aktuell neue Mitarbeiter in Washington, Kalifornien und Taipeh und zwar sowohl Hardware-Profis wie auch Android-Spezialisten. Wie es heißt, sollen über ein Dutzend neuer Mitarbeiter in wichtigen Schlüsselpositionen für die Entwicklung des Surface Duo eingestellt werden. Das Team benötigt demnach Mitarbeiter, die die Software mit verbessern und so die Entwicklung vorantreiben.Für eine Stelle sucht Microsoft einen "Principal Program Manager", um "die Produktplanung, Implementierung und Integration für Surface Duo und zukünftige Produkte voranzutreiben". Eine weitere Stelle weist auf eine Führungsrolle für jemanden hin, der für die "Definition und Ausführung des Surface Duo-Betriebssystems und der Plattform" verantwortlich ist. Microsoft sucht außerdem nach einem talentierten "Android-Hauptentwickler" mit einem starken Hintergrund im Bereich "Versand von Endkundengeräten".Das Surface Duo dürfte eine der wichtigsten Neuvorstellungen im Bereich der Smartphones in diesem Jahr werden. Das einzigartige Dual-Screen-Handy soll Smartphone und Tablet ersetzen. Microsoft setzt große Hoffnungen in das Projekt und Fans und Experten warten gespannt auf die weiteren Details zu dem Projekt.Microsoft hatte dabei bei der Vorstellung des Duo im vergangenen Jahr bestätigt, dass man ein Hauptaugenmerk in die Software und deren Benutzerfreundlichkeit auf dem Falt-Gerät gelegt hat. Man könnte nun vermuten, dass die Suche nach den neuen Mitarbeitern das unterstreicht - man könnte aber auch unterstellen, dass das bisherige Team in diesem Punkt noch nicht erfolgreich war.Das Surface Duo soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.