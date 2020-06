Velvet: LG soll Comeback-Smartphone in günstiger Version vorbereiten

Das LG Velvet ist der Versuch des koreanischen Elektronikriesen LG, mit einem frischen Design und damit attraktiveren Smartphones wieder an frühere Erfolge anzuknüpfen. Bisher wurde das Gerät nur als 5G-Smart­phone präsentiert, doch jetzt zeigt sich eine günstigere LTE-Version

LG

Eigentlich ist das LG Velvet mit der internen Modellnummer LM-G900 ein ansehnliches Smartphone mit Android, das mit einem aufgefrischten Design und aktuellster Technik auf Kundenfang gehen soll. Mit dem Snapdragon 765 hat das Velvet aber "nur" einen Mittelklasse-SoC an Bord, der immerhin über ein direkt integriertes 5G-Modem verfügt.In Ländern, wo schlichtweg absehbar ist, dass es noch Jahre dauert, bis die 5G-Netze eine relevante Abdeckung erreichen, will LG jedoch eine alternative Version anbieten. Dazu gehören offenbar einige Staaten aus dem Mittleren Osten, wo das LG Velvet in einer speziellen Version ohne 5G-Unterstützung auf den Markt kommt. Dieses Modell verfügt statt des Snapdragon 765 über einen Snapdragon 845, also den inzwischen zwei Jahre alten einstigen Flaggschiff-SoC, der in Geräten wie dem LG G7 zum Einsatz kam.Abgesehen von dem älteren Prozessor ist das LG Velvet in der zuerst im Iran gesichteten 4G-only Version offenbar identisch zu dem mit 5G-Support ausgerüsteten Modell, das international eingeführt werden soll, nachdem es vor einigen Wochen in Südkorea vorgestellt wurde. Das Gerät verfügt demnach über sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internen Flash-Speicher.Darüber hinaus hat das Gerät ein riesiges 6,8 Zoll großes POLED-Display und verfügt über drei Kameras mit jeweils 48, 8 und 5 Megapixeln Auflösung. Das Gesamtpaket steckt inklusive eines 4300mAh-Akkus in einem Gehäuse mit Aluminiumrahmen und Glasabdeckung auf der Rückseite. Als Betriebssystem läuft Android 10 mit einer angepassten Oberfläche von LG. Während das LG Velvet mit 5G wohl relativ teuer ausfallen wird, soll das LTE-Modell rund 20 Prozent günstiger zu haben sein, wobei die Bestätigung für alle hier genannten Informationen zu dem neuen Gerät noch aussteht.