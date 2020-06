AldiTalk Jahrespaket: 12 Monate Allnet-Flat plus 12 GB für 60 Euro

Schon einmal vormerken: Ab dem 18. Juni bietet Aldi Talk wieder ein Mobilfunk-Jahrespaket für 59,99 Euro an. Damit zahlt man einmalig und kann dann ein ganzes Jahr lang Flat telefonieren und SMS schreiben. Dazu gibt es 12 GB Daten, die man sich einteilen muss.

Lohnt sich das Angebot?

Hardware-Check

Kombi-Pakete und Internet-Flatrates

Aldi

Aldi Talk legt damit in Kürze wieder sein Angebot auf, welches im vergangenen Jahr bei den Kunden eingeschlagen war wie eine Bombe. Der Tarif sieht vor, dass man sich mit dem Jahrespaket für zwölf Monate bindet, dafür aber ordentlich Rabatt im Vergleich zu den normal verfügbaren AldiTalk-Tarifen bekommt. Das Jahrespaket beinhaltet SMS- und Telefon-Flatrate in alle deutsche Netze. Dazu gibt es ein LTE-Datenpaket mit 12 GB. Diese stehen ab der Aktivierung zur Verfügung, man muss dann ein wenig damit haushalten und sich den Verbrauch selbst einteilen. Nutzer, die eher selten oder sehr unregelmäßig unterwegs (viele) Daten verbrauchen, sind mit dem Paket gut aufgestellt.AldiTalk bietet Downloadgeschwindigkeiten von maximal 21,6 Mbit/s an. Genutzt wird das Netz von O2/Telefonica. Das AldiTalk Jahrespaket wird vom 18. Juni bis einschließlich 31. Juli in den Filialen zu haben sein. Für Neukunden gibt es dann ein Paket inklusive einer neuen SIM. Bestandskunden können ab dem 18. Juni auch auf das Jahrespaket wechseln. Das geschieht dann über meinalditalk.de oder über die Kunden-App. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.Alternativ gibt es das Mega-Bundle inklusive eines Samsung Galaxy A10 . Dann zahlt man für Mobilfunk-Jahrespaket und Hardware zu­sammen 149 Euro - das ist noch einmal zehn Euro günstiger als beim letzten Mal im November, als das Angebot lief . Laut Aldi wird es das Bundle nur in den Filialen geben.Schaut man sich Tarife mit 1 GB LTE im Monat an und Allnetflats an, lohnt sich das Jahres-Paket. Bei WinSIM zahlt man beispielsweise für ein entsprechendes Angebot 6,99 Euro im Monat - damit liegt man im Jahr bei 83,88 Euro, also 23,01 Euro mehr als bei AldiTalk.DAs Samsung Galaxy A10 ist ein ideales Einsteigergerät. Das A10 ist ein 6,2 Zoll großes An­droid-Smartphone, das 2 GB Ar­beits­speicher, einen Octa-Core-Prozessor und eine 13-Megapixel-Kamera bietet. Das Samsung Galaxy A10 kostet im Durchschnitt derzeit rund 140 Euro.