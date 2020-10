Neue Edeka-Smart-Jahrespakete ab 59 Euro für 12 GB plus Freiminuten

Den Mobilfunktarif von Edeka gibt es jetzt wieder als Jahrespaket mit Sparpotential. Man hat mehrere Optionen zur Auswahl und kann ab 58,44 Euro für ein ganzes Jahr mit bis zu 300 Mbit/s surfen . Enthalten sind 12 GB und 1200 Freiminuten und 1200 SMS.

Edeka Smart Jahrespakete

Start-Paket: 12 GB Internet-Flat mit LTE max mit bis zu 300 Mbit/s, 1200 Freiminuten und 1200 Frei-SMS in alle deutsche Netze, Telekom HotSpot-Flat für einmalig 58,44 Euro / 365 Tage

Premium-Paket: alle 4 Wochen 2 GB Internet-Flat mit LTE max mit bis zu 300 Mbit/s, alle 4 Wochen 200 Freiminuten in alle deutsche Netze, Flatrate und Telekom-Mobilfunknetz für Anrufe und SMS, Telekom HotSpot-Flat für einmalig 92,56 Euro / 13 mal 4 Wochen

TV Now-Paket: 12 GB Internet-Flat mit LTE max mit bis zu 300 Mbit/s, 1200 Freiminuten und 1200 Frei-SMS in alle deutsche Netze, TV Now Premium für 12 Monate für einmalig 116,93 Euro / 13 mal 4 Wochen

Monats-Tarife und Jahrespakete

Edeka

Der Edeka Smart-Tarif wird dabei im Netz der Telekom realisiert. Damit profitiert man zum einem vom wirklich günstigen Preis und zum anderen von der guten Netzqualität und Netzabdeckung. Besonders für Wenig-Surfer sind die Jahres-Pakete interessant. Es gibt zwei Varianten mit verschiedenen Surf- und Telefonie-Paketen und dazu einen Tarif, der gleich noch ein Ein-Jahres-Abo von TV Now Premium enthält.Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Paketen ist, dass man bei dem Start-Paket zwar insgesamt nur 12 GB Datenvolumen bekommt, die aber auch aufteilen kann, wie man möchte. In dem Premium-Paket hingegen bekommt man jeden Monat 2 GB fest zugeteilt. Es handelt sich dabei um den Edeka Smart M-Tarif, bei dem man 13 Mal die Tarif-Leistung bucht und dafür Rabatt bekommt.Der TV-Now-Tarif ist wie das Premium-Paket , nur ohne Hotspot-Flat, dafür mit Zugriff auf TV Now. Weitere Kosten entstehen bei allen drei Jahres-Angeboten nicht. Der Versand ist frei.