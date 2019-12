Sportlich ins neue Jahr: Aldi verkauft günstigen Fitness-Tracker

Wer auf sportliche Vorsätze für das neue Jahr abzielt, der könnte ab dem 2. Januar bei Aldi fündig werden. Der Discounter verkauft mit dem Me­dion Life S3500 einen neuen Fitness-Tracker für knapp 30 Euro, diverse Heim­trainer und kabellose Sport­kopfhörer im Beats-Style.

Die neue Discounter-Alternative zum Xiaomi Mi Band 4

Medion

Anfang des neuen Jahres 2020 steigen nicht nur die Anzahl der Fit­ness­stu­dio-Mit­glied­schaf­ten, sondern auch die Verkaufszahlen von Fitness-Trackern und Sport­geräten. Klar, dass vor diesem Geschäft auch deutsche Discounter nicht Halt machen. So bieten die Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 2. Januar ein komplettes Sport-Sortiment an, mit dem man den in­ne­ren Schwei­ne­hund besiegen soll. In Hin­sicht auf smarte Technik stehen dabei vor allem zwei vergleichsweise günstige Geräte im Mittelpunkt.Stark beworben wird der Medion Life S3500 Fitness-Tracker. Das sportliche Armband zur Ge­sund­heits­über­wa­chung setzt auf ein knapp ein Zoll großes Farb­dis­play und bietet neben dem klas­si­schen Schritt- und Ka­lo­rien­zäh­ler ebenso einen Herz­fre­quenz­mes­ser und die Mög­lich­keit der Schlaf­ana­ly­se (Sleep Tracking). Die Akkulaufzeit soll laut Hersteller circa sieben Tage betragen, bis zu 12 Sportarten werden unterstützt und zudem ist das Gehäuse nach IP67-Standard gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.Für 29,99 Euro ist der Medion Life S3500 Fit­ness-Tracker in zwei ver­schie­de­nen Far­ben er­hält­lich. Das Armband verfügt über einen nor­ma­len Uh­ren­ver­schluss und kann auf Wunsch gewechselt werden. Verfügbar ist die Smart­watch-Al­ter­na­tive ab dem 2. Januar aus­schließ­lich in den Aldi-Fi­lia­len. Eine Lieferung über den Online-Shop ist vorerst nicht möglich. Gleiches gilt für die Medion Life E62132 Sportkopfhörer. Sie erinnern optisch an die ebenso kabellosen Beats Powerbeats In-Ears und schla­gen mit nur 14,99 Euro zu Buche.Wer im Regal von Aldi nicht fündig wird oder wer einen Besuch im Discounter dafür nicht einplanen möchte, für den lohnt sich eventuell ein Blick auf das beliebte Xiaomi Mi Band 4. Auch dieser Fitness-Tracker geht bei Amazon oftmals nur für etwas mehr als 30 Euro über die virtuelle Ladentheke.