Aldi Talk verschenkt 15 GB Daten - Aktivierung läuft derzeit verzögert

Aldi Talk feiert Geburtstag und alle Kunden können sich darüber freuen: Denn jetzt gibt es für kurze Zeit 15 GB Datenvolumen gratis. Neu- und Bestandskunden können sich das Extra abholen - doch sie müssen etwas Geduld mitbringen.

Daten-Extra steht ab Aktivierung bis 6. Januar zur Verfügung.

So holt ihr euch die 15 GB extra:

In der Aldi-Talk-App auf Optionen klicken

Dort gibt es die Tarifoption "15 GB Geschenk"

Auswählen, AGB zur Kenntnis nehmen und "Jetzt aktivieren".

Noch bis 31.12. - so gehts

Kombi-Pakete und Internet-Flatrates

Seit nunmehr 15 Jahren verkauft Aldi nicht nur günstige Lebensmittel, sondern auch Mobil­funk­verbindungen zum Schnäppchenpreis. Zu diesem Jubiläum verschenkt Aldi jetzt 15 GB Datenvolumen für alle Kunden, die eine Aldi Talk-SIM mit einer gebuchter Tarifoption mit Inklusiv-Datenvolumen, also zum Beispiel dem Jahrespaket oder dem Paket S , nutzen. Das Geschenk muss man sich über die Aldi Talk App selbst sichern. Derzeit dauert das aber aufgrund der Gratis-Aktion und dem damit verbundenen Ansturm länger, als wenn man gewöhnlich etwas bucht. Falls es also nicht gleich funktioniert - einfach warten und erneut versuchen.Das Datengeschenk kann man ab der Aktivierung bis zum 6. Januar nutzen. Umso schneller ihr also jetzt aktiviert, umso mehr Tage könnt ihr noch für den Verbrauch eures Daten-Extras einplanen. Bis dahin nicht genutztes Datenvolumen verfällt. Sobald die 15 GB auf­ge­braucht sind, wird wieder das regulär gebuchte Datenpaket angerechnet.Aldi Talk versendet eine Bestätigung, dass die Aktivierung erfolgt ist - dann kann man das Datenvolumen auch schon nutzen. Übrigens: Wer noch kein Aldi-Talk-Kunde ist, kann auch jetzt noch mit einem Tarif seiner Wahl mit Inklusivvolumen einsteigen, seinen Tarif ak­ti­vie­ren und dann die 15 GB extra sichern. AldiTalk bietet derzeit Down­load­ge­schwin­dig­kei­ten von maximal 21,6 Mbit/s an. Das ist auch der einzige Haken an dem Angebot - ganz so schnell ist man also nicht unterwegs. Genutzt wird das Netz von O2/Telefonica.