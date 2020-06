iPhone 12: Dummys zeigen, was sich bei Apple ändert und was nicht

Das nächste iPhone kommt im Herbst und an sich ist der September traditionell der Monat der Vorstellung neuer Apple-Smartphones . Doch 2020 ist nichts normal, weshalb eine Verspätung nicht ausgeschlossen ist. Alles wie gehabt ist hingegen beim Themas Leaks.

Notch ist wohl in Wirklichkeit kleiner

iPhones, iPad, MacBooks & Co. stark reduziert

Denn wie immer herrscht im Vorfeld einer Veröffentlichung eines neuen iPhone Hochbetrieb in der Gerüchteküche, neue Leaks kommen wöchentlich und manchmal sogar täglich. Nicht immer sind diese tatsächlich glaubhaft, angesichts der riesigen Konkurrenz unter den Leakern ist es aber durchaus wahrscheinlich, dass sich schnell herauskristallisiert, was echt ist und was nicht.Nun sind per Twitter CAD-Zeichnungen (Computer-aided Design) aufgetaucht. Diese werden in der Regel von Hüllenherstellern verwendet, um sich auf ein bevorstehendes Smartphone vorzubereiten. Das bedeutet, dass die grundsätzliche Form zwar recht genau dargestellt ist, einige Details jedoch nicht. 9to5Mac erklärt das am Beispiel Notch: Die Größe dieser Kerbe spielt für die Case-Hersteller nur eine untergeordnete Rolle, weshalb CAD-Zeichnungen und Modelle nicht zwangsläufig die richtige Größe zeigen - denn das iPhone 12 soll eine kleinere Notch bieten, behaupten zumindest frühere Berichte.Die Modelle bzw. daraus erstellten Gussformen berücksichtigen auch nicht den zusätzlichen Time of Flight-Sensor auf der Rückseite. Das liegt daran, dass Apple auch hier vermutlich die grundsätzliche Form des Kamerabuckels nicht verändern wird.Revolutionäre Änderungen sind also nicht zu erwarten, das bedeutet aber nicht, dass es keine gibt. Die Leaks zeigen, dass Apple offenbar plant, beim iPhone 12 auf "flachere" Kanten zu setzen, zuletzt gab es bei Apple-Smartphones ein abgerundetes Design. Vorbild ist hier sicherlich das Äußere des iPad Pro, das soll auch eine Auswirkung auf den nächsten neu designten iMac haben.