Von Casual bis Pro: RedMagic liefert bestes Smartphone für Gamer

(Anzeige) Das neue RedMagic 5G bietet eine brachiale Leistung, modernste Smart­phone-Technik und ein futuristisches Design. Alles zu einem Preis ab nur 579 Euro . Wir zeigen euch, warum jeder Gamer das neue Android-10-Flagg­schiff sein Eigen nennen sollte.

Hat man einmal 144 Hz erlebt, will man nicht mehr zurück

Jetzt neu und nur bis 8. Juni: Das RedMagic 5G kann ab sofort in der neuen Das RedMagic 5G kann ab sofort in der neuen "Hot Rod Red"-Edition vorbestellt werden. Wer sich die knallrote Variante des leistungsstarken Gaming-Smartphones zulegt, tut sogar etwas Gutes. Einen Teil der Einnahmen spendet RedMagic an das Kinderhilfswerk "Child's Play", die Kinder in mehr als 70 Krankenhäusern weltweit mit Spielzeug, Videospielen und Co. beliefern.

Vergiss den Controller: Das Red Magic 5G bringt dir die Pro-Triggers

RedMagic

Nicht nur beim Spielen am Desktop-PC, auch mobil sind hohe Bildwiederholraten ein Muss für jeden echten Gamer. Mit dem 6,65 Zoll großen 144 Hz OLED-Display des RedMagic 5G gehören Ruckler der Vergangenheit an. Das extrem flüssige, "smoothe" Gameplay fühlt sich nicht nur sehr gut an, es bringt euch den Vorteil, Gegner in Spielen wie PUBG Mobile und Fortnite schneller zu erkennen und eure Reaktionszeiten im Gefecht zu verbessern. Die Wahl des richtigen Smartphones bringt euch ein Stück näher zum Sieg. Somit bildet RedMagic die optimale Basis für kompetitive Android-Spiele und darin veranstaltete eSport-Turniere.Hohe Auflösungen und Hertz-Zahlen benötigen eine enorme Leistungsfähigkeit, die das Red­Magic 5G mit seinem performanten Qualcomm Snapdragon 865-Prozessor sowie der neu­es­ten Adreno 650-Grafikeinheit auffährt und dank Turbo Fan 3.0 stets kühl hält. Schneller UFS-3.0-Speicher sorgt für kurze Ladezeiten, so dass ihr mit eurer Gaming-Session in Se­kun­den­schnel­le starten könnt. Mit bis zu 12 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher könnt ihr zudem parallel zum Spielen eure Rankings im Browser checken, mit euren Teammates im Discord chatten und die besten Szenen aus eurer letzten Partie mit Freunden via Snapchat teilen, ohne dass euch der RAM vollläuft. Und das stundenlang, dank 4500-mAh-Akku.Als Spieler kennt man es: In vielen Situationen will man am liebsten auf einen Controller aus­wei­chen, sei es in Racing-Games oder Shootern. Der Grund? Präzision und Schul­ter­tas­ten. Das RedMagic 5G löst genau diese Probleme und setzt auf einen Touchscreen mit ei­ner Abtastrate von pfeilschnellen 240 Hz. Mit den integrierten "Pro Triggers" habt ihr zudem die beiden oft vermissten Schultertasten gleich mit an Bord, die in Top-Spielen wie PUBG Mobile, Asphalt Legends und Knives Out genutzt werden können.Sämtliche Spiele aus dem Play Store unterstützen die zusätzlichen Tasten, welche sich je nach Spielstil für jeden Titel personalisieren lassen. Und damit noch nicht genug, denn der Vibrationsmotor mit 4D-Shock-Effekt und die Dual-Stereo-Lautsprecher mit DTS:X lassen euch nicht nur einen separaten Controller vergessen, sondern auch euer Gaming-Headset.Im neuen RedMagic 5G trifft ein fortschrittliches Display auf leistungsfähigste Smartphone-Hardware und geniale Gimmicks für mobile Gamer. Und dann kommen da noch das 5G-Modul und Wi-Fi 6 (WLAN-ax) ins Spiel - Das Gigabit-Netzwerk direkt in eurer Hosentasche. Doch hierbei denken wir nicht nur an extrem schnell heruntergeladene Spiele aus dem Play Store. Das RedMagic 5G ist mit dieser Technik optimal für das Spiele-Streaming gerüstet, das mit Services wie Google Stadia, Microsoft xCloud und Shadow eine immer größere Rolle spielt. Mit den hohen Downloadraten und geringen Latenzen des RedMagic 5G seid ihr schon jetzt in der Zukunft angekommen.