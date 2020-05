Schlagabtausch: Sony will "unwiderstehliche" PS5-Titel bald zeigen

Im Schlagabtausch zwische Xbox Series X und PS5 hat aktuell Microsoft vorgelegt und deutlich mehr Details verraten. Bei den zu erwartenden Titeln halten sich aber beide Konzerne noch zurück - bis jetzt. Sony hat angekündigt, dass man "in Kürze" das Spiele-Line-up enthüllen wird.

Schaut man sich die aktuelle Generation der Konsolen an, konnte Sony in einer Sache klar als Sieger hervorgehen: Auf der PS4 waren deutlich mehr hochgelobte Titel vertreten als auf der Xbox-Familie. Aktuell laufen sich die beiden Unternehmen für die nächste Generation warm und gehen mit einem Blick auf die Konkurrenz sehr bewusst mit Ankündigungen um - alle wichtigen Infos liefern wir euch in unseren Specials zu Xbox Series X und PS5 . Jetzt hat Sony im Schlagabtausch eine selbstbewusste Bekanntgabe gemacht.Im Rahmen des Corporate Strategy Meetings ( PDF ) teilt Sony-Chef Kenichiro Yoshida mit, dass sich Fans bald auf Klarheit in Sachen PS5-Launchtitel freuen können. Demnach werde man schon "in Kürze" ein Line-up präsentieren, das der Konzernchef als "unwiderstehlich" bezeichnet. Yoshida nennt weiter keine Details, die Ankündigung passt aber perfekt zu den Berichten der letzten Tage und Wochen, dass Sony Anfang Juni eine große Präsentation rund um die PS5 plant - VentureBeat hatte hier den 4. Juni als möglichen Termin ins Spiel gebracht, der Termin sei aktuell aber "noch in der Schwebe", so der Reporter Jeffrey Grubb in einem aktuellen Beitrag Bleibt es bei einem Event Anfang Juni kann Sony das erste Mal im Schlagabtausch mit Microsoft vorlegen. Zwar hatte Microsoft schon Third-Party-Titel gezeigt , die Ankündigung der großen Lauch-Titel aber für einen späteren Zeitpunkt versprochen - hier wird aktuell vermutet, dass dieses große Event für den Juli geplant ist. Für Gaming-Fans werden die nächsten Wochen auf jeden Fall spannend.