Amazon Pantry wird Ende Juni eingestellt, wohl wegen Erfolglosigkeit

Amazon hat sich von einem Bücher- und CD-Händler zum Alles-in-einem-Kaufhaus entwickelt, man liefert inzwischen via Amazon Fresh u. a. auch Lebensmittel aus. Vor einigen Jahren hat man auch Amazon Pantry gestartet, doch diese Schiene wird mit Ende Juni eingestellt.

Aus kommt Ende Juni 2020

Amazon Pantry liefert nach Angaben des Online-Händlers "preiswerte Artikel des täglichen Bedarfs", diese werden direkt an die Haustür geliefert. Bestellen konnte man dort Lebensmittel, Getränke, Haushaltsartikel, Bürobedarf und ähnliches, im Gegensatz zu Prime fielen dabei in der Regel 3,99 Euro Versandkosten an. Diese wurden aber abgezogen, wenn man einen Warenwert von 90 Euro erreicht hat.Heute hat der Versandhändler seine Kunden per E-Mail informiert , dass Amazon Pantry am Dienstag, den 30. Juni 2020, eingestellt wird: "Es ist unser stetiges Bestreben, Ihnen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, und im Zuge dessen werden die meisten Bestseller von Amazon Pantry in Kürze im generellen Produktangebot auf Amazon.de erhältlich sein - mit schnellerer Lieferung, ohne Mindestbestellwert und zusammen mit tausenden preisgünstigen Produkten des täglichen Bedarfs, die bereits verfügbar sind."Amazon verweist auf das Fresh-Angebot, wo man seinen wöchentlichen Einkauf erledigen kann. Konkrete Gründe zum Aus gibt das Unternehmen nicht an, man kann aber sicherlich annehmen, dass Pantry nicht so angenommen wurde, wie es sich Amazon vorgestellt hat.Das liegt sicherlich auch daran, dass es zahlreiche Überschneidungen zu Fresh gegeben hat, man bekommt im Prinzip alle Produkte auch beim Lebensmittel-Lieferdienst des Händlers. Denn bei Amazon Fresh gibt es auch weit mehr als Essen und Trinken, Pantry dürfte also ein klassischer Fall von "Doppelt gemoppelt" gewesen sein. Und es war vor allem auch etwas verwirrend, da man mitunter nicht nachvollziehen konnte, warum etwas ausgerechnet per Pantry angeboten wurde.