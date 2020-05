Zoox: Amazon will Technologie für autonome Fahrzeuge kaufen

Autonom agierende Fahrzeuge sind auch für den Handelskonzern Amazon von großem Interesse. Dieser steht nun offenbar vor einer Übernahme des Unternehmens Zoox, das seit einiger Zeit entsprechende Technologien entwickelt.

Wert stark gesunken

Zwischen den Managements beider Unternehmen soll es bereits Verhandlungen in fortgeschrittenem Stadium geben. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Kreise. Der Wert Zoox' soll dabei zwar auf weniger taxiert worden sein, als in der letzten Finanzierungsrunde des Startups, als 3,2 Milliarden Dollar festgesetzt wurden.Zoox entwickelt sowohl eigene Technologien für autonome Fahrzeuge und will auch selbst entsprechende Autos produzieren, die dann beispielsweise als Robotaxis in Städten unterwegs sein könnten. Die Investoren sehen darin natürlich ein großes Zukuntfspotenzial und würden es gern sehen, wenn die Firma eigenständig bleiben könnte. Ein hinreichend gutes Angebot kann das aber schnell ändern, denn in erster Linie zählt natürlich die Rendite.Obwohl das Angebot unter dem Volumen der letzten Finanzierungsrunde liegt, könnte es hoch genug sein. Denn aktuellere Schätzungen sehen einen sehr viel geringeren Firmenwert. Das Beratungshaus Pitchbook, das seinen Fokus auf Startups legt, taxiert Zoox gerade einmal auf 1,1 Milliarden Dollar. Woher der starke Unterschied kommt, ist unklar - doch könnte er die Anteilseigner zu entsprechenden Reaktionen bringen.Für Amazon wäre der Zukauf eine wichtige Investition in die Zukunft. Denn die erforschten Technologien erstrecken sich auch auf autonome Lieferfahrzeuge. Daran hat der Handelskonzern, der in den letzten Jahren viel für eine größere Unabhängigkeit von den etablierten Logistikunternehmen getan hat, natürlich großes Interesse. Allerdings steht derzeit noch nicht endgültig fest, ob die Übernahme wirklich zustande kommt.