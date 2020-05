Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Juni 2020

Nach dem Konkurrenten Disney+ gibt nun auch Amazon Prime Video die neuen Filme und Serien bekannt, welche der Video-Streaming-Dienst im Juni 2020 für seine Abonnenten bereithält. Mehr als 20 neue Blockbuster und Eigenproduktionen zeigen sich in unserem Überblick.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juni 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juni 2020

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Während Amazon im Mai vor allem mit seiner neuen Sci-Fi-Serie Upload überzeugen konnte, stehen im kommenden Monat Juni lediglich drei Serien auf der Liste der Prime-Video-Neu­hei­ten. Im Drama El Presidente wird der FIFA-Korruptionsskandal aus dem Jahr 2015 the­ma­ti­siert, während australische Komiker nach dem Prinzip "You laugh. You lose." in einem neuen Comedy-Sozialexperiment mit Rebel Wilson (Pitch Perfect) antreten. Für Lacher soll zudem das neue Stand-Up-Special der US-amerikanischen Komikerin Gina Brillon sorgen. Zu guter Letzt rundet Amazon Prime Video mit einer Dokumentation über den deutschen Fuß­ball­spie­ler Sebastian Schweinsteiger sein Originals-Portfolio ab.In Hinsicht auf zeitweilig exklusiv verfügbare Filme konnte sich die Streaming-Plattform un­ter anderem den Action-Thriller "7500" mit Joseph Gordon-Levitt (Inception, Snowden) und den Oscar-prämierten, südkoreanischen Kinoerfolg Parasite sichern. Gleiches gilt für Filme wie Die Mumie, Bastille Day, Legend und A Million Ways To Die In The West. Als Kids-High­lights im Juni gelten hingegen die zweite Staffel von Pete the Cat, Mr. Peabody & Sherman sowie Sam­mys Abenteuer. Abseits davon bietet Amazon Prime Video im kommenden Monat Filme wie The Gentlemen mit Matthew McConaughey und 3 Engel Für Charlie zum Kaufen oder Leihen an. Neukunden können den Streaming-Dienst 30 Tage kostenlos testen