Corona-Flaute: Amazon soll großes Rabatt-Event gegen Ende Juni planen

Der weltgrößte Online-Versender Amazon hat offenbar ein außerplan­mäßiges Shopping-Event in Planung, das bereits vor dem alljährlichen Prime-Day über die Bühne gehen soll. Angeblich sollen vor allem Mode­artikel verbilligt angeboten werden.

Starttermin 22. Juni 2020

Wie der US-Nachrichtensender CNBC meldet, plant Amazon derzeit einen "Summer Sale", der vor allem den auf der Plattform tätigen Händlern helfen soll, welche die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abzufedern versuchen. Konkrete Details darüber, ob es sich um einen international geplanten Termin handelt, stehen derzeit noch aus.Dem Bericht zufolge verschickt Amazon derzeit "Einladungen" an bestimmte Händler, die die Verkaufsplattform verwenden, um diese über die Veranstaltung zu informieren. Konkret wird der 22. Juni als Starttermin genannt. Darüber hinaus wird der Sommerverkauf, der intern auch als "Biggest Sale in the Sky" bezeichnet wird, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen laufen, heißt es weiter.Aktuell werden bei Amazon die Landing-Pages erstellt und man sucht nach Händlern, die sich mit Sonderangeboten an den Aktionstagen beteiligen wollen. Es gehe darum, das Interesse der Kunden zu steigern und so natürlich die Verkäufe anzukurbeln, so Amazon in seiner Kommunikation gegenüber den Händlern. Bis Mittwoch sollen interessierte Händler ihre Rabatte mitteilen, die jedoch bei mindestens 30 Prozent gegenüber dem bisherigen Preis liegen sollen.Derzeit ist noch unklar, ob sich Amazon mit seiner Verkaufsaktion im Rahmen des "Biggest Summer Sale" nur an Prime-Kunden oder das breite Online-Publikum richten will. Zuletzt wurde bekannt, dass man den sonst im Juli erwarteten Amazon Prime Day wohl um einige Monate auf September verschoben hat. Damit die Lager der Händler wieder leerer werden und man nach der Umstellung auf den Vertrieb von "essentiellen Gütern" wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann, soll nun offenbar der Sommer-Verkauf zwischengeschoben werden.