Apple macOS 10.15.5 jetzt verfügbar: Das sind die neuen Funktionen

Besitzer von MacBooks, iMacs und Co. können sich ab sofort das neue Update auf Apple macOS 10.15.5 herunterladen. Die aktualisierte Soft­ware soll die Lebensdauer von Laptop-Akkus erhöhen und zeigt sich weiterhin mit einer Handvoll nützlicher Verbesserungen und Bugfixes.

Release Notes: Apple macOS Catalina 10.15.5

Batteriezustandsverwaltung Batteriezustandsverwaltung zum Maximieren der Batterielebensdauer von Mac-Notebooks

Neue Anzeige des Batteriezustands in der Systemeinstellung "Energie sparen", die darauf hinweist, wenn ein Batterieservice erforderlich ist

Option zum Deaktivieren der Batteriezustandsverwaltung

Einstellung für die Hervorhebung in FaceTime Eine Option zum Steuern der automatischen Hervorhebung in FaceTime-Gruppenanrufen, mit der die Größe der Videokacheln sprechender Teilnehmer nicht geändert wird

Feineinstellung für die Kalibrierung des Pro Display XDR Steuerelemente für die Feineinstellung der integrierten Kalibrierung deines Pro Display XDR durch Modifikation des Weißpunkts und der Leuchtkraft für die genaue Anpassung an dein eigenes Display-Kalibrierungsziel

Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen Behebung eines Fehlers, bei dem "Erinnerungen" möglicherweise keine Mitteilungen für sich wiederholende Erinnerungen sendet

Korrektur eines Problems, das die Passworteingabe im Anmeldebildschirm blockieren kann

Behebung eines Problems, bei dem die Systemeinstellungen auch nach der Installation eines Updates einen Hinweis anzeigen

Lösung eines Problems, bei dem die integrierte Kamera nach der Nutzung für eine Videokonferenz-App möglicherweise nicht mehr erkannt wird

Korrektur eines Problems von Mac-Computern mit dem Apple T2-Sicherheitschip, bei dem die integrierten Lautsprecher möglicherweise nicht mehr als Tonausgabegeräte in der Systemeinstellung "Ton" angezeigt werden

Behebung eines Stabilitätsproblems beim Up- und Download von Mediendateien der iCloud-Fotomediathek während des Ruhezustands des Mac

Lösung eines Stabilitätsproblems beim Transfer großer Datenmengen auf RAID-Volumes

Behebung eines Problems, bei dem die Bedienungshilfeneinstellung "Bewegung reduzieren" das Tempo von Animationen in einem FaceTime-Gruppenanruf nicht reduziert



Apple

Nach den Software-Aktualisierungen für iPhones, iPads und der Apple Watch folgt nun das Update auf macOS 10.15.5 für MacBooks, iMacs und Co. Im Mittelpunkt steht vor allem das so genannte Battery Health Management (dt. Batteriezustandsverwaltung). Mit Hilfe dieser neuen Funktion soll die Akkulebensdauer von MacBook-Batterien verlängert werden. Die che­mi­sche Alterung des Akkus wird verlangsamt, indem dieser nicht bei jeder Ladung kom­plett aufgeladen wird. Die dann wenigen, fehlenden Prozente sollen sich jedoch laut Apple nicht signifikant auf die Akkulaufzeit auswirken. Das neue Feature kann auf Wunsch in den "Ener­gie sparen"-Einstellungen deaktiviert werden.Zudem bringt das Catalina-Update auf Apple macOS 10.15.5 geringfügige Verbesserungen für Videokonferenzen über die FaceTime-App und Feineinstellungen zum Ka­li­brie­ren des Pro Display XDR-Monitors mit. Der im unteren Bereich dieses Artikels angehängte Changelog spricht weiterhin über diverse Feh­ler­be­he­bun­gen der Erinnerungen-App, beim Up- und Down­load von Bildern in die iCloud und even­tu­ell auftretende Probleme mit dem Apple T2-Sicherheitschip, RAID-Festplatten und mit der Passworteingabe im Anmeldebildschirm.