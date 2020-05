Microsoft Solitaire wird 30: Klassiker mit neuen Challenges ausgestattet

Das Kartenspiel Microsoft Solitaire wurde damals zusammen mit Windows 3.0 veröffentlicht. Für die Entwicklung war hauptsächlich ein Praktikant verantwortlich. Nun feiert der Klassiker seinen 30. Geburtstag und wird auch heute noch von zahlreichen Windows-Nutzern gespielt.

Noch immer 35 Millionen aktive Nutzer

Release im Rahmen von Windows 3.0

Microsoft Solitaire ist am 22. Mai 1990 erschienen und damit jetzt genau 30 Jahre alt. Heute ist das Game im Rahmen der "Microsoft Solitaire Collection", die auch weitere Klassiker wie Freecell, Spider, Klondike, Pyramide und TriPeaks enthält, verfügbar. Zum Geburtstag hat Mi­cro­soft das Kartenspiel mit neuen Challenges ausgestattet. Außerdem wird dazu aufgerufen, heute besonders viele Solitaire-Runden zu spielen, um einen Rekord aufstellen zu können.Obwohl es Microsoft Solitaire jetzt seit 30 Jah­ren gibt, wird das Game noch immer von zahl­rei­chen Nutzern auf der ganzen Welt gespielt. Aktuell werden Solitaire-Runden jeden Monat von etwa 35 Millionen aktiven Nutzern ge­star­tet. In den Anfangsjahren wurde das Kar­ten­spiel als Möglichkeit, die Steuerung des PCs und die Verwendung der Maus zu erlernen, be­wor­ben. Heute dürfte Solitaire hauptsächlich zum Spaß gespielt werden.Bis zum Release von Windows 8 war Solitaire durchgehend ein fester Bestandteil des Red­mon­der Betriebssystems. Im Jahr 2012 hat Microsoft das Spiel stark überarbeitet und mit ei­ni­gen neuen Spielmodi ausgestattet. In Windows 10 ist das Kartenspiel standardmäßig ent­hal­ten. Darüber hinaus gibt es die "Microsoft Solitaire Collection" inzwischen nicht nur für PC, sondern auch für die mobilen Betriebssysteme Android und iOS sowie als Web-Version.