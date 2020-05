Starker Deal: Apple AirPods Pro jetzt für nur 209 Euro im Angebot

Wer über den Kauf der Apple AirPods Pro nachdenkt, kann die ka­bel­lo­sen Kopfhörer jetzt für nur 209 Euro erhalten. Media Markt und Saturn bieten in ihren Online-Shops einen neu­en Knallerpreis-Deal an, der die Truly-Wireless-In-Ears mit ANC-Funktion nur heute stark reduziert.

In den letzten Wochen erlebten die Apple AirPods Pro einen gehörigen Preissturz, der mit dem heutigen Angebot von Media Markt und Saturn einen weiteren Höhepunkt erreicht. Die Elek­tro­nik­händ­ler senken den Preis für 24 Stunden auf nur noch 219 Euro . Wer sich vorher für die Newsletter der Online-Shops registriert, kann mit einem darin enthaltenen 10-Euro-Gutschein den Preis sogar auf 209 Euro senken. Damit erreichen Media Markt und Saturn den aktuell günstigsten Bestpreis. Die Lie­fe­rung nach Hause ist versandkostenfrei. Alternativ können die Bluetooth-Kopfhörer im In-Ear-Format während der Bestellung auch in einer Filiale zur Abholung reserviert werden.AirPods Pro heute für 209 Euro bei Media Markt und Saturn Technisch stehen die Apple AirPods Pro vor allem aufgrund der aktiven Ge­räusch­un­ter­drü­ckung (Active Noise Cancelling / ANC) Hoch im Kurs. Ein Trans­pa­renz­modus sorgt zudem dafür, dass auf Wunsch Umgebungsgeräusche wie Stimmen oder Verkehr über die zwei beamförmigen Mikrofone durchgelassen werden. Der verbaute Apple H1-Chip er­mög­licht die bekanntlich einfache, schnelle und stabile Bluetooth-Verbindung zum iPhone oder auch Android-Smartphones sowie Macs und Windows-PCs. Ebenso ist er verantwortlich für die Aktivierung der Sprachassistentin Siri, die direkt auf den Zuruf "Hey Siri" hört.Die AirPods Pro sind nach IPX4-Standard gegen Schweiß und Wasser geschützt und werden mit einem kabellosen Ladecase ausgeliefert, welches die Kopfhörer mit Strom für bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit beliefern kann. Apples jüngste Earbuds an sich erreichen eine Ak­ku­lauf­zeit von 4,5 bis 5 Stunden, je nach Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung. Die Sprech­dau­er bei Telefonaten soll laut Hersteller bei 3,5 Stunden liegen. Sind die Strom­re­ser­ven im Ladecase aufgebraucht, kann dieses ebenso kabellos über ein Qi-Ladepad oder den Light­ning-Anschluss aufgeladen werden. In jedem Fall kann sich der Bestpreis von 219 Euro respektive 209 Euro bei Media Markt und Saturn wirklich sehen lassen.