Android in "Post-Premium-Ära": Einsteiger- und Mittelklasse dominieren

Die Technikwelt beschäftigt sich am liebsten mit den Smartphone-Flagg­schiffen der jeweiligen Hersteller. Das ist natürlich keine Überraschung, da in diesen die brandaktuelle Technik steckt. Doch die Kunden greifen immer häufiger zu erschwinglicheren Geräten.

Samsung Galaxy A51 an der Spitze

Samsung

Es ist sicherlich kein Geheimnis oder bahnbrechende Erkenntnis, dass Smartphones für an die 1000 Euro oder sogar darüber zwar spannend sind, der durchschnittliche Anwender aber nicht so viel Geld ausgeben kann oder will. Hier passen auch die neuesten Zahlen von Stra­te­gy Analytics ins Bild: Denn laut den neuesten Zahlen der Marktforscher war im ersten Quartal des Jahres das Samsung Galaxy A51 das weltweit gefragteste Android-Smartphone Mit rund sechs Millionen verkauften Geräten erreichte das für knapp 300 Euro verfügbare Samsung-Smartphone einen weltweiten Marktanteil von 2,3 Prozent. Laut Strategy Analytics ist das Gerät vor allem in Europa und Asien populär. Dahinter folgt das Xiaomi Redmi 8, hier gaben die Marktforscher einen Anteil von 1,9 Prozent an.Das erste (und auch einzige) hochpreisige Smartphone in der Liste von Strategy Analytics kommt an der dritten Position, das Samsung Galaxy S20+ kam auf 1,7 Prozent. Die weiteren Plätze gingen ebenfalls an die Einsteigergeräte, denn hinter dem S20+ reihen sich das Sam­sung Galaxy A10, Xiaomi Redmi Note 8 und Galaxy A20s ein.Laut den Marktforschern wird sich der Trend zu erschwinglicheren Geräten fortsetzen: Denn einerseits fahren die Mobilfunkbetreiber seit einigen Jahren die Subventionierung teurer Mo­del­le immer weiter herunter, andererseits werden Kunden dieser Tage aufgrund der Co­ro­na-be­ding­ten Rezession immer preisbewusster. Käufer suchen mehr denn je nach dem besten Preis/Leistungs-Verhältnis. Juha Winter, Associate Director bei Strategy Analytics, fasste das folgendermaßen zusammen: Android betritt die Post-Premium-Ära".